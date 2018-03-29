Под Волгоградом построят газопровод за 10 млн рублей

Газопровод стоимостью 10 миллионов рублей появится в хуторе Сысоевский Суровикинского района Волгоградской области в 2018 году.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете строительства, газопровод обеспечит голубым топливом населенный пункт, в котором проживает 600 человек. В хуторе имеется школа, интернат, фельдшерско-акушерский пункт, почта, администрация, клуб, магазины. Объект построят в рамках программы газификации региона на 2016-2020 годы. Кроме Сысоевского в 2018 году в Суровикинском районе собираются построить внутрипоселковые газопроводы в хуторах Добринка, Ближнеосиновский и в станице Нижний Чир.