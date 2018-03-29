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Под Волгоградом построят газопровод за 10 млн рублей
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Под Волгоградом построят газопровод за 10 млн рублей 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Газопровод стоимостью 10 миллионов рублей появится в хуторе Сысоевский Суровикинского района Волгоградской области в 2018 году.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете строительства, газопровод обеспечит голубым топливом населенный пункт, в котором проживает 600 человек. В хуторе имеется школа, интернат, фельдшерско-акушерский пункт, почта, администрация, клуб, магазины. Объект построят в рамках программы газификации региона на 2016-2020 годы. Кроме Сысоевского в 2018 году в Суровикинском районе собираются построить внутрипоселковые газопроводы в хуторах Добринка, Ближнеосиновский и в станице Нижний Чир.
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