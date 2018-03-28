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В Красноярске встретились координаторы краевых добровольческих агентств
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В Красноярске встретились координаторы краевых добровольческих агентств 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. 25 марта состоялся семинар добровольческих агентств Красноярского края, сообщается на сайте Ассоциации волонтерских центров.
В рамках мероприятия федеральный эксперт, координатор единой информационной системы «Добровольцы России» Елизавета Соловьева рассказала участникам о том, как пройдет Год волонтера в России.
В свою очередь директор краевого центра поддержки общественных инициатив Анна Кузнецова рассказала о том, как создать некоммерческую организацию и чем это полезно.
Участники семинара вместе с краевыми экспертами также обсудили разные направления добровольчества — инклюзивное, семейное, «серебряное». Особое внимание было уделено созданию школьных добровольческих отрядов.
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