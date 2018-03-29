Безопасный шопинг: защищают ли торговые центры своих посетителей от ЧП

МОСКВА , 29 мар — РИА Новости , Вера Козубова. Тема пожарной безопасности вновь стала широко обсуждаться среди экспертов, владельцев торговых центров и архитекторов после трагедии в Кемерово , унесшей по последним данным, жизни 64 человек. В частности, специалисты пытаются найти баланс между маркетинговыми приемами и соблюдением норм безопасности в торговых объектах. Сайт «РИА Недвижимость» спросил у экспертов, за счет каких решений можно решить этот вопрос, что делается в торговых центрах, чтобы избежать пожара и как посетителю определить, можно ли назвать тот или иной объект безопасным.

Маркетинг и безопасность

На дилемму между маркетинговыми приемами и соблюдением норм безопасности в торговых центрах указал партнер КБ «Стрелка», известный урбанист Григорий Ревзин в посте в Facebook. Он посетовал на то, что, с точки зрения торговли важно, чтобы выходы из ТЦ были не на виду — там все рассчитано на замедление движения и увеличение пребывания потенциальных покупателей в здании.

Кроме того, по словам Ревзина, между собой сталкиваются три разных протокола безопасности. «Противопожарный требует максимальной скорости эвакуации и максимального количества выходов. Но протокол антитеррористической безопасности требует затруднения входа и проверки каждого входящего. А протокол охраны от воров требует затруднения выхода, замедления на выходе и возможности проверки. Отсюда лишние с точки зрения безопасности людей и товаров входы-выходы просто не могут не закрывать. Их закрывают везде», — говорится в посте урбаниста.

Впрочем, все правила как пожарной, так и антитеррористической безопасности строго регламентированы законодательством и продуманы. Поэтому идея ограничения доступа в помещения сама по себе не идет вразрез с требованием не блокировать эвакуационные выходы, замечает директор департамента торговой недвижимостью компании ILM Константин Баранов . Проблема в данном случае чаще всего возникает на этапе исполнения этого правила. «Ведь проще закрыть двери на ключ, чем поставить еще пару охранников, которые будут препятствовать проникновению в здание посторонних людей», — констатирует эксперт.

Если же говорить о логике навигации в ТРЦ с точки зрения маркетинга, то, на данный момент, она действительно устроена так, чтобы путь клиента к якорным арендаторам, таким как кинотеатр, ресторанный дворик, парк развлечений, проходил через множество магазинов, обеспечивая их клиентским трафиком по ходу движения, указывает Баранов.

При этом данный принцип, утверждает консультант, не противоречит нормам противопожарной безопасности, так как по ходу движения посетителей должны располагаться эвакуационные выходы, а значит, человеку не придется бежать на другой конец этажа, чтобы спастись при ЧП. Но тут опять же все упирается в реализацию: как много таких выходов, открыты ли они, не заблокирован ли проход.

Защита от огня

Представители московских ТЦ заверили РИА Недвижимость, что соблюдают нормы безопасности и проводят инструктаж по пожарной безопасности среди сотрудников и арендаторов. Так, в торговых центрах IKEA Centres Russia (торговые центры «Икея» и «Мега») регулярно проводятся проверки и комплексные тестирования систем противопожарной защиты, в том числе и на аварийных источниках электроснабжения. Автоматический запуск пожарных насосов проверяют каждую неделю, а автоматическую систему пожарной сигнализации, включая противопожарный алгоритм — ежемесячно, рассказывают в IKEA.

В ТРЦ «Европейский» в свою очередь уточняют, что тестируют системы противопожарной защиты здания торгового центра с периодичностью раз в месяц. В частности, проверяют сигнализацию, оповещение людей, автоматические установки пожаротушения и дымоудаление, а также противопожарный водопровод. В ТЦ «Авиапарк» к списку противопожарных систем, установленных в ТЦ и подлежащих проверке, добавляют автоматическое управление эвакуацией и спринклерное пожаротушение (сеть трубопроводов с установленными на них распылителями воды — прим. ред.).

Современные технологии продумываются вплоть до мелочей, успокаивают эксперты. Так, директор по развитию Property Management и ритейла компании Knight Frank Михаил Сафонов обращает внимание на то, что сейчас на эвакуационные двери изнутри устанавливаются ручки «антипаника», которые запирают двери снаружи, при этом изнутри посетители могут легко с их помощью выйти.

В целом противопожарная защита в торговых центрах должна работать комплексно, постоянно и системно, что прописано в российских и международных нормах, отмечает профессор НИУ МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС России Владимир Ройтман . Так, по его словам, для обеспечения безопасности в зданиях должны работать системы контроля доступа и сигнализации, системы противопожарной защиты, автоматические системы пожаротушения, аварийные вентиляции и другие системы. Число элементов может составлять от 10 до 14, в зависимости от типа объекта, уточняет эксперт.

Он также добавляет, что современные системы противопожарной защиты сегодня стоят недешево и могут составлять 15% от общей стоимости строительства объекта.

Найти виноватого

Но в целом, соглашаются все собеседники РИА Недвижимость, безопасность в торговых центрах зависит от сознательности собственников и арендаторов. При этом, отмечает гендиректор консалтинговой компании DNA Realty Антон Белых, как правило, бизнесмены серьезно относятся к пожарной безопасности, что связано не только с заботой о посетителях, но и с беспокойством за сохранность товара.

"Многие сами для себя делают нормальную «пожарку». Не так давно я консультировал клиентов по открытию большого магазина, так они на встречу привели инженера и долго расспрашивали его по проектам пожаротушения. У них очень дорогой товар в зале и его много, он быстро сгорит в случае пожара. То есть тут вопрос не только в людях, а еще и в товаре", — рассуждает Белых. Он утверждает, что серьезные сетевые арендаторы, подписывая договор с ТЦ, требуют проекты всех пожарных выходов, систем тушения и оповещения. Кроме того, указывает Белых, отсутствие серьезные систем пожаротушения может существенно увеличить страховку помещения, здания и товара.

Другое дело, признает управляющий партнёр Cushman&Wakefield Сергей Рябокобылко , что в России существуют небезопасные схемы, позволяющие создавать из любого пространства объект, который будет называться с легкой руки маркетинга торговым центром. И таких объектов, по его мнению, немало, особенно это касается российских регионов.

Под морально устаревшими торговыми центрами подразумеваются объекты с устаревшей планировкой и коммуникациями, рассуждает председатель совета директоров компании RRG Денис Колокольников . По его ощущениям, каждый третий объект в России морально устарел. Однако эксперт делает оговорку, что торговые центры в принципе начинают устаревать через 5-10 лет, но это вовсе не значит, что объект, построенный, к примеру, 15 лет назад, должен быть обязательно опасным.

Более того, иногда новые современные объекты создаются с большим количеством непродуманных решений, добавляет Колокольников.

В любом случае при чрезвычайных происшествиях должен быть определен четкий круг ответственных лиц. А именно с этим часто возникают проблемы, так как ответственность начинает перекидываться с одной головы на другую.

По мнению Баранова, ситуация поменяется тогда, когда на дверях зданий появится четкая табличка: «Комфорт и безопасность торгового центра обеспечивает — „ФИО“ владельца». Эксперт уверен, что это повысит уровень ответственности собственника и сотрудников.

Тревожные знаки

Конечно, оценивать уровень безопасности в торговых центрах — это прерогатива соответствующих служб безопасности. Не каждый посетитель ТЦ сможет путем визуального осмотра понять для себя, стоит ли туда заходить или нет. Однако все же есть признаки, которые могут косвенно указывать на неполадки в системе безопасности ТЦ, рассказал РИА Недвижимость на условиях анонимности эксперт по безопасности, бывший сотрудник правоохранительных органов . Первое — это внешний вид здания. Если оно, например, имеет явные нарушения конструкций, вроде трещин по корпусу, то это уже повод задуматься. Здание не должно иметь видимых конструктивных повреждений.

Второй важный момент — это наличие в крупных торговых центра на входе рамочных металлоискателей и ручных металлодетекторов у охранников. Гарантией безопасности это не назовешь, но это чаще всего свидетельствует о том, что и владельцы сооружения и наемные службы безопасности относятся к своим обязанностям серьезно. Третье условие — понятная и доступная навигация, в частности, схема пожарных выходов, система этажей и парковок, указывает эксперт.

Бывает, что собственники торговых центров экономят на электропроводке, продолжает специалист. Поводом задуматься, не установлена ли в торговом комплексе некачественная электропроводка, могут стать, например, частые отключения электроэнергии, мерцание ламп. Еще один «звоночек» — частая остановка лифтов и эскалаторов.

Урок спасения

Если ЧП уже случилось, то первое, что вы должны сделать — это покинуть горящее здание. Только после того, как вы окажетесь в безопасности, можно бросаться к гаджетам и оповещать о возгорании.

Надо сориентироваться по месту нахождения с помощью указателей или стендов, определить направление движения — к ближайшему эвакуационному или к штатному выходу, советует эксперт.

Ни в коем случае нельзя садиться в лифты, так как они могут в любой момент выйти из строя и люди окажутся в ловушке. Нежелательно пользоваться и эскалаторами, если есть другие варианты спуска: под большим количеством людей они могут провалиться.

Эксперты МЧС советуют успокоиться, не допускать паники. Любой инцидент (пожар, теракт, авария) на многих объектах, в том числе с массовым пребыванием людей, зачастую сопровождается отключением напряжения. В этом случае у многих в темноте срабатывает не здравый смысл, а инстинкт самосохранения, возникает паника, что приводит к давке.

Если вы все же оказались в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав кулаки. Наклоните корпус назад, уперев ноги, и попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди и медленно двигаясь.

Следующий шаг — убегать, но не наугад и даже не за толпой, а двигаться к выходу или в сторону не задымленной лестничной клетки, не мешкая на выходе. Если пройти к двери невозможно — нужно звать на помощь из окна.

Ни в коем случае нельзя задерживаться где-либо, например, чтобы сходить в туалет или вернуться за сумкой.

Если с вами есть дети, их нужно брать на руки, чтобы их не затоптали, либо, если они постарше, крепко держать за руку или за плечи.

Чаще всего люди на пожарах гибнут не от огня, а из-за понижения концентрации кислорода в воздухе и отравления токсичными продуктами горения. В задымленном помещении надо двигаться к выходу, пригнувшись или ползком.

Если в торговом зале есть фонтаны или иные источники воды (или другой негорючей жидкости), то можно намочить какой-то элемент одежды, например, шарф, и укрыться им. Можно дышать через мокрый носовой платок, ткань или одежду.

В случае, когда выйти из помещения невозможно, лучше заткнуть все зазоры под дверьми тряпками, опять же, если есть возможность, то ткань лучше намочить.