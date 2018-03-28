Как помочь себе после трагедии: советы психолога Ларисы Сурковой

Популярный психолог Лариса Суркова всегда реагирует на происходящее в стране и в мире и пытается помочь людям справиться со своими эмоциями. После трагедии в Кемерове женщина дала ряд советов, как помочь пережить это горе людям, которые не могут равнодушно воспринимать подобную информацию.

Трагедия в Кемерово шокировала миллионы россиян. Люди уже несколько дней находятся в подавленном состоянии и не могут прийти в себя. Автор нескольких книг по психологии, многодетная мама и активный пользователь Инстаграма Лариса Суркова рассказала о том, как помочь себе восприимчивым людям, которые тяжело переживают произошедшее в Кемерове.

Лариса сейчас находится в Сингапуре , она отметила, что в этом государстве запрещено личностно детализировать трагедии. В российских СМИ картина противоположная. При этом психика человека устроена так, что если он видит фотографии и узнает какие-то подробности о погибших, то начинает воспринимать их, как родных. «У каждой большой трагедии круг пострадавших в сотни тысяч раз больше, чем мы знаем. И чем больше личных деталей, тем шире это круг. Эти сотни тысяч остаются незащищенными. Нет для них психологов и специалистов», — пишет Суркова.

Она привела ряд советов, как помочь себе пережить это непростое для всех время. 1. Нужно выбрать один достоверный источник, которому доверяете и следить за новостями только там. 2. Нельзя молчать о своих эмоциях, если больно и страшно. Нужно говорить, кричать, плакать или писать. Это очень важно, потому что замалчивание переживаний может спровоцировать панические атаки, сердечные приступы и эпизоды эмоционального истощения. 3. Не нужно искать детали и подробности трагедии, особенно на сомнительных ресурсах. «Под эмоциональным гнётом новостей сложно выжить. Но вы должны и обязаны, и я вместе с вами. Мы должны ради себя, детей своих и ради тех, кому понадобится наша помощь», — подытожила Лариса Суркова.