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В Орле снизилось число «неуправляемых» домов
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В Орле снизилось число «неуправляемых» домов 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
О снижении количества домов у которых отсутствуют управляющие компании было заявлено накануне, 27 марта, на рабочем совещании в администрации Орла.
По состоянию на март 2017 года в областном центре таких домов было 213, сейчас их осталось 57. В стадии принятия решения по заключению договоров с УК находятся собственники 18 домов.
По информации начальника отдела капремонта Галины Итальянцевой, 3 из 57 брошенных домов остались без управления недавно, 1 марта завершился срок договоров на их содержание и УК отказалась продлить их.
Глава администрации Александр Муромский отметил, что все дома областного центра, даже брошенные, должны находиться в порядке. В частности это касается вывоза мусора.
— Ко мне обращаются жители брошенных домов, которые готовы заключить договоры с транспортными компаниями по перевозке бытовых отходов. С ними нужно наладить взаимодействие, подсказать, кто может взять на себя обязательства по вывозу мусора. Мы должны сделать все, чтобы брошенных домов в Орле не было, — подчеркнул Муромский.
Он также уточнил, что за последний год была проведена большая работа, более 150 домов нашли свою УК.
Сообщение В Орле снизилось число «неуправляемых» домов появились сначала на РИА 57.
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