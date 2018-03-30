1 млрд рублей направят в Алтайском крае на развитие сельских территорий

Об этом рассказал губернатор Александр Карлин на «Медиалоге» 29 марта. Каждый год по программе устойчивого развития сельских территорий в крае направляют сотни миллионов рублей. В прошлом году сумма приблизилась к миллиарду.

«В этом году объем средств сокращен не будет. Более того, есть информация о том, что федеральная составляющая еще прирастет», — заявил глава региона.

По его словам, буквально 28 марта от Минсельхоза пришел ответ на обращение от края. К основному лимиту выделили более 40 млн рублей, которые пойдут на три направления программы.

В целом программа делится на несколько подпрограмм: решение жилищной проблемы, газификация, развитие водоснабжения, строительство фельдшерско-акушерских пунктов и сельских амбулаторий, строительство сельских дорог и подъездных путей к сельским населенным пунктам. За время работы программы в регионе построили подъездные пути к 111 населенным пунктам, сообщает пресс-служба губернатора.

В этом году газифицировать будут четыре села, в шести муниципалитетах построят ФАПы. Часть ресурсов пойдет на реализацию местных инициатив.

«Оптимистический настрой нам задал президент Владимир Путин. В послании Федеральному Собранию он особо остановился на устойчивом развитии сельских территорий», — подчеркнул Александр Карлин.

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