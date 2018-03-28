Стало известно, где в Черемушках можно будет освятить яйца и куличи

В 2016 году празднование Светлой Пасхи приходится на 8 апреля. В этот день в московских храмах пройдут праздничные литургии, крестные ходы и другие мероприятия, приуроченные к важнейшему для верующих празднику. В распоряжении газеты «Мои Черемушки» оказалось расписание пасхальных богослужений на территории района Черемушки

В этом году вербное воскресенье выпало на 1 апреля — в этот день в храмах Черемушек пройдут Богослужения и праздничные литургии. Освятить куличи на Пасху можно будет 7 и 8 апреля в четырех храмах района. В сам праздник православных ждет крестный ход. Еще один праздник — Красную горку — в Черемушках будут отмечать 15 апреля. Полное расписание богослужений:

Наименование храма

Адрес храма, контактная информация

Часы служб

Наименование праздника

Дата, время служб

Храм Всех Святых, в земле Русской, просиявших в Черемушках

пересечение улиц Новочеремушкинская и Гарибальди

Вербное воскресенье

(1 апреля 2018)

01.04.18 17.00-19.00 (Вечернее Богослужение)

08.30-12.00 (Утреннее Богослужение)

Пасха

(8 апреля 2018)

07.04.18 8.30-11.00 (Утреннее Богослужение и освещение куличей)

23.20-03.00 (Ночное Богослужение)

08.04.18 23.20-03.00 (Крестный ход, Ночное Богослужение)

09.30-12.00 (Утреннее Богослужение)

17.00-19.00 (Вечернее Богослужение)

Освящение куличей

07.04.18 11.00-14.00 (Освящение куличей)

Красная горка

(15 апреля 2018)

15.04.18 08.30-11.00 (Утреннее Богослужение)

17.00-19-00 (Вечернее Богослужение)

День поминовения усопших (Радоница)

(17 апреля 2018)

17.04.18 08.30-11.00 (Утреннее Богослужение)

Храм Святых Праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы в Черемушках

Черемушки, квартал 32А,

(ул. Матушкина)

Вербное воскресенье

(1 апреля 2018)

01.04.18 8.00-Исповедь

9.30 — Часы. Литургия. Освещение ваий.

18.00 –Вечерня. Утреня.

Пасха

(08 апреля 2018)

07.04.18 7.00— Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия свт. Василия

Великого

23.00— Полунощница

08.04.18 00.00— Крестный ход. Пасхальная Заутреня. Пасхальная Литургия.

18.00 — Пасхальная вечерня. Утреня.

Освящение куличей

07.04.18 11.00-18.00 (Освящение куличей)

Красная горка

(15 апреля 2018)

15.04.18 8.30— Исповедь

9.30 — Часы. Литургия.

18.00 — Молебен. Акафист Христову Воскресению.

День поминовения усопших (Радоница)

(17 апреля 2018)

17.04.18 7.30— Исповедь

8.00— Часы. Литургия. Панихида.

Храм в честь Священномученика Илариона, архиепископа Верейского, в Черемушках

Научный проезд, напротив владения 4 Вербное воскресенье

(1 апреля 2018)

01.04.18 09.30-12.00 (Утренняя литургия)

Пасха

(08 апреля 2018)

07.04.18 09.00-08.00 (Утренняя литургия, Крестный ход, ночная литургия)

Освящение куличей

07.04.18 11.00-20.00 (Освящение куличей)

Красная горка

(15 апреля 2018

15.04.18 09.30-12.00 (Утренняя литургия)

День поминовения усопших (Радоница)

(17 апреля 2018)

17.04.18 08.00-12.00 (Утренняя литургия)

17.00-19.00 (Вечерняя литургия)

Храм Святой Равноапольской Нины в Черемушках

ул. Профсоюзная, вл. 21-23 Вербное воскресенье

(1 апреля 2018)

01.04.18 08.40-11.00 (Утренняя литургия)

Пасха

(08 апреля 2018)

07.04.18 08.00-11.00 (Утренняя литургия)

23.30-02.30 Крестный ход Освящение куличей

07.04.18 11.00-17.00 (Освящение куличей)

Красная горка

(15 апреля 2018

15.04.18 08.40-11.00 (Утренняя литургия)

День поминовения усопших (Радоница)

(17 апреля 2018)

17.04.18 08.40-11.00 (Утренняя литургия)