Стало известно, где в Черемушках можно будет освятить яйца и куличи 

В 2016 году празднование Светлой Пасхи приходится на 8 апреля. В этот день в московских храмах пройдут праздничные литургии, крестные ходы и другие мероприятия, приуроченные к важнейшему для верующих празднику. В распоряжении газеты «Мои Черемушки» оказалось расписание пасхальных богослужений на территории района Черемушки.
В этом году вербное воскресенье выпало на 1 апреля — в этот день в храмах Черемушек пройдут Богослужения и праздничные литургии. Освятить куличи на Пасху можно будет 7 и 8 апреля в четырех храмах района. В сам праздник православных ждет крестный ход. Еще один праздник — Красную горку — в Черемушках будут отмечать 15 апреля. Полное расписание богослужений:
Наименование храма
Адрес храма, контактная информация
Часы служб
Наименование праздника
Дата, время служб
Храм Всех Святых, в земле Русской, просиявших в Черемушках
пересечение улиц Новочеремушкинская и Гарибальди
Вербное воскресенье
(1 апреля 2018)
01.04.18 17.00-19.00 (Вечернее Богослужение)
08.30-12.00 (Утреннее Богослужение)
Пасха
(8 апреля 2018)
07.04.18 8.30-11.00 (Утреннее Богослужение и освещение куличей)
23.20-03.00 (Ночное Богослужение)
08.04.18 23.20-03.00 (Крестный ход, Ночное Богослужение)
09.30-12.00 (Утреннее Богослужение)
17.00-19.00 (Вечернее Богослужение)
Освящение куличей
07.04.18 11.00-14.00 (Освящение куличей)
Красная горка
(15 апреля 2018)
15.04.18 08.30-11.00 (Утреннее Богослужение)
17.00-19-00 (Вечернее Богослужение)
День поминовения усопших (Радоница)
(17 апреля 2018)
17.04.18 08.30-11.00 (Утреннее Богослужение)
Храм Святых Праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы в Черемушках
Черемушки, квартал 32А,
(ул. Матушкина)
Вербное воскресенье
(1 апреля 2018)
01.04.18 8.00-Исповедь
9.30 — Часы. Литургия. Освещение ваий.
18.00 –Вечерня. Утреня.
Пасха
(08 апреля 2018)
07.04.18 7.00— Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия свт. Василия
Великого
23.00— Полунощница
08.04.18 00.00— Крестный ход. Пасхальная Заутреня. Пасхальная Литургия.
18.00 — Пасхальная вечерня. Утреня.
Освящение куличей
07.04.18 11.00-18.00 (Освящение куличей)
Красная горка
(15 апреля 2018)
15.04.18 8.30— Исповедь
9.30 — Часы. Литургия.
18.00 — Молебен. Акафист Христову Воскресению.
День поминовения усопших (Радоница)
(17 апреля 2018)
17.04.18 7.30— Исповедь
8.00— Часы. Литургия. Панихида.
Храм в честь Священномученика Илариона, архиепископа Верейского, в Черемушках
Научный проезд, напротив владения 4 Вербное воскресенье
(1 апреля 2018)
01.04.18 09.30-12.00 (Утренняя литургия)
Пасха
(08 апреля 2018)
07.04.18 09.00-08.00 (Утренняя литургия, Крестный ход, ночная литургия)
Освящение куличей
07.04.18 11.00-20.00 (Освящение куличей)
Красная горка
(15 апреля 2018
15.04.18 09.30-12.00 (Утренняя литургия)
День поминовения усопших (Радоница)
(17 апреля 2018)
17.04.18 08.00-12.00 (Утренняя литургия)
17.00-19.00 (Вечерняя литургия)
Храм Святой Равноапольской Нины в Черемушках
ул. Профсоюзная, вл. 21-23 Вербное воскресенье
(1 апреля 2018)
01.04.18 08.40-11.00 (Утренняя литургия)
Пасха
(08 апреля 2018)
07.04.18 08.00-11.00 (Утренняя литургия)
23.30-02.30 Крестный ход Освящение куличей
07.04.18 11.00-17.00 (Освящение куличей)
Красная горка
(15 апреля 2018
15.04.18 08.40-11.00 (Утренняя литургия)
День поминовения усопших (Радоница)
(17 апреля 2018)
17.04.18 08.40-11.00 (Утренняя литургия)