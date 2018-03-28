Рабочее место основателя YouDrive Бориса Голикова

Как все начиналось

Я занимаюсь бизнесом более 20 лет, и всегда это IT.

Два года назад решил сделать что-то абсолютно новое для российского рынка. Зарубежный опыт и изменения в транспортной системе города подтолкнули к идее каршеринга. Никаких препятствий, для того чтобы запустить каршеринг в Москве , не увидел. Первоначально было сложно просчитать спрос горожан на подобную услугу и готовность людей «шерить» в целом. Но сперва москвичи, а затем жители Петербурга практически моментально оценили удобство услуги каршеринга. Название было придумано сразу — YouDrive. Как корабль назовешь, так он и поплывет.

Какое-то время мы придерживались принципа удаленной работы. У YouDrive не было офиса, когда в команде работало уже человек 25, а выручка в месяц была около 25 млн рублей. Но с ростом и стремительным развитием сервиса это стало невозможно: прошлым летом у нас, наконец, появился офис.

Из чего состоит ваш рабочий день

Обычно мой день начинается в 8 утра с хорошей музыки и прогулки с собакой. Далее завтрак, во время которого планирую день. К 10 часам отправляюсь в офис или на внешние переговоры.

Какие задачи вы решаете

Мои задачи не ограничиваются какой-то определенной сферой, могут меняться изо дня в день и в зависимости от конкретной ситуации. Так, например, сегодня мы обсуждаем запуск новых автомобилей: их поставку, оборудование и техническое обслуживание, а завтра — новые функции приложения от идеи до реализации.

Я стараюсь принимать участие во всех процессах на стадии становления и, напротив, когда процесс настроен, все участники понимают свои роли, стараюсь не вмешиваться совсем, а идти дальше.

Как выглядит ваше рабочее место

Абсолютный минимализм: люблю, когда на рабочем месте чисто и аккуратно. Для эффективной работы мне нужны только ноутбук и телефон. Также на моем столе можно увидеть чайный набор для пуэра, меня он бодрит сильнее, чем кофе.

Для записей использую блокнот, флипчарт, чтобы фиксировать важные моменты во время совещаний. Также у меня в кабинете стоит свеча Great Trotter с ароматом табака.

Организация команды

Я всегда даю возможность предложить идеи и высказать мнение, стараюсь прислушиваться к каждому. В нашем случае схема «руководитель — подчиненный» не будет так результативна, как тесная командная работа, где каждый понимает свою роль.

Небольшой сложностью становится ведение работы сразу нескольких городов из центрального офиса, ведь подход к каршерингу в Москве, Питере и Сочи кардинально различается. Основной менеджмент находится в столице, но в каждом городе должны быть свои «правильные» люди, которые могут быстро втянуться в процесс и помочь адаптировать его под конкретные условия.

Есть ли у вас определенная система ведения задач

Определенной системы нет. Использую таск-менеджер Wunderlist. Решаем задачи и ранним утром, и поздним вечером, так что я всегда остаюсь онлайн.

Несмотря на то, что работаем в офисе, практически все задачи фиксируем в Slack.

О компетенциях, которыми должен обладать руководитель IT-стартапа

Открытость новому. Транспортная отрасль меняется особенно быстро и кардинально, именно здесь — раздолье для создания нового. Необходимо смотреть на привычные вещи с другой стороны и находить актуальные, более рациональные решения.

IT-бэкграунд. Транспорт сегодня становится приложением, а каршеринг — это отличная история в этом направлении, которую мы только-только создаем. Поэтому айтишный бэкграунд, здравая логика и большой список контактов — мои помощники каждый день.

Что помогает фокусироваться на делах

Видение цели. На каждом этапе взросления компании своя цель, но очень важно не завязнуть в болоте мелкой рутины и всегда видеть то, ради чего все и было создано.

Как вы переключаетесь с работы на отдых и наоборот

Я не вижу разницы, бывает разное настроение для разного рода активности, но понятие «работа» или «отдых» у меня отсутствует.

Борис Голиков на регате

Я могу решать вопросы, даже находясь на лодке. Недельная регата традиционно в моем графике каждый год.

Что вас вдохновляет

Меня вдохновляет новый взгляд на привычные вещи и, конечно, масштаб. В этом смысле то, что сейчас происходит с транспортом — это тектонические сдвиги. Быть частью этого процесса невероятно интересно.

3 главных урока, которые вы получили, будучи руководителем компании

Видеть цель

Не бояться ошибок

Не терять желание создавать.

Фото: пресс-служба YouDrive.

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