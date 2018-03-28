«Лацио» перевёл € 2 млн за де Врея мошенникам вместо «Фейеноорда»

Римский «Лацио» стал жертвой хакеров-мошенников, сообщает Iltempo.it.

Согласно информации издания, клуб должен был перевести «Фейеноорду» оставшуюся сумму за трансфер защитника Стефана де Врея, которая составляла € 2 млн «Лацио» перевёл деньги на банковский счёт, указанный в подделанном письме на электронной почте, которое прислали мошенники. В клубе не заметили обмана и отправили сумму, после чего выяснилось, что «Фейеноорд» не получил денег. Полицейским удалось отследить деньги, и уже начато расследование.