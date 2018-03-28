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«Лацио» перевёл € 2 млн за де Врея мошенникам вместо «Фейеноорда»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Лацио» перевёл € 2 млн за де Врея мошенникам вместо «Фейеноорда» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Официальный сайт «Лацио»
Римский «Лацио» стал жертвой хакеров-мошенников, сообщает Iltempo.it.
Согласно информации издания, клуб должен был перевести «Фейеноорду» оставшуюся сумму за трансфер защитника Стефана де Врея, которая составляла € 2 млн «Лацио» перевёл деньги на банковский счёт, указанный в подделанном письме на электронной почте, которое прислали мошенники. В клубе не заметили обмана и отправили сумму, после чего выяснилось, что «Фейеноорд» не получил денег. Полицейским удалось отследить деньги, и уже начато расследование.
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