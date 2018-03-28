Какие российские народы освобождены от службы в армии

Почётная обязанность защищать Россию всегда лежала на плечах её народов. Основную нагрузку несла титульная нация — русские. Другие народности, особенно живущие на окраинах страны, пользовались послаблениями.

Царская Россия

В царской России всеобщая воинская повинность законодательно была введена в 1874 году. Согласно программе реформирования, в каждом военном подразделении должно было быть как минимум 75% русских военных. Но некоторые народности получили поблажки.

Например, финны, имеющие собственное военное законодательство и собственные вооруженные силы. В 1899 году автономия Финляндии была упразднена, однако набор в русскую армию новобранцев встретил там сопротивление. В 1903 году по призыву явилось только две трети новобранцев. Через два года под воздействием революционных событий правительство снова предоставило финнам автономию. Правда, теперь они обязались нести финансовые расходы на содержание российской армии: 12 миллионов марок ежегодно.

Среднеколымском, Верхоянском и Не призывали в царскую армию представителей тех национальностей, которые проживали в дальних краях: на полуострове Камчатка, на острове Сахалин, в трех округах Якутии Вилюйском ; на севере Енисейской и Томской губерний, в тобольских уездах Берёзовский и Сургутский.

От службы в армии Российской империи освободили коренные народы Сибири, Астраханской губернии и всей Средней Азии. Не подлежали призыву самоеды Мезенского уезда Архангельской губернии и Печоры

Поблажки были даны коренным народам Кавказа: курдам, абхазам, ногайцам, азербайджанцам, черкесам и многим другим. Освобождалось от службы мусульманское население Терской и Кубанской областей. Вместо этого все они платили особый денежный налог.

От армии освобождались иркутские и енисейские казаки — они несли повинность на местах.

Советский Союз

В Советской России положение не изменилось, коренным народам окраин было дано много прав, вплоть до самоуправления. Однако в 1939 году был принят закон «О воинской повинности», который сделал её всеобщей. В годы войны сразу выяснилось, что выходцы с Кавказа и из Средней Азии зачастую не могут воевать. Они не понимали языка, не обладали нужными знаниями и навыками, некоторые из них просто сбегали, истосковавшись по дому.

30 июля 1942 года Государственный комитет обороны СССР был вынужден запретить призыв в армию представителей горских народов, живущих на Северном Кавказе, в Закавказье и Средней Азии. Не призывались на фронт узбеки, туркмены, таджики, казахи, киргизы, грузины, армяне, азербайджанцы, дагестанцы, чеченцы, ингуши, кабардинцы, балкарцы и осетины.

Во время войны был приостановлен призыв немцев, поляков, сванов и хевсур.

Правда, эти меры не запрещали приток в армию добровольцев.

После войны с 1948 по 1953 год был отменен призыв некоторых категорий граждан, и это затронуло многие национальности, в первую очередь русских. Юношей отправляли в школы фабрично-заводского производства, и отказаться от учёбы они не могли под страхом уголовного наказания.

Позже была введена всеобщая воинская обязанность, отдать свой долг Родине должен был каждый советский гражданин, независимо от национальности. Поэтому в позднем СССР в одной казарме можно было встретить дагестанцев, русских, якутов и казахов.

Совет министров СССР определял категории граждан, которые могут получить отсрочку от призыва. Однако фактически не призывались только представители действительно малых народов.

Россия

В современной России малочисленным коренным народам (тех, чья численность не превышает 50 000 человек) предоставляется право выбрать альтернативную службу. Они могут остаться работать на родной земле в традиционных отраслях. В перечень таких народов вошли абазины (их численность составляет 43 341 человек), алеуты (482 человек), бесермяне (2 201), вепсы (5 936), водь (64), долганы (7 885) ижорцы (226), ительмены (3193), камчадалы (1927), кереки (4), кеты (1219), коряки (7953), алтайские кумандинцы (2892), манси (12 269), нагайбаки (8 148), нанайцы (12 003), нангасаны (862), негидальцы (513), ненцы (44 640), нивхи (4 652), ороки (295), орочи (596), саамы (1 771), секульпы (3 649), сету (214), сойоты (3 608), тазы (274), телегиты (3 712), телеуты (2 643), тофолары (762), тубалары (1965), тувинцы-тоджинцы (1858), удэгейцы (1496), ульчи (2765), ханты (30 943), челканцы (1 181), чуванцы (1002), чукчи (15 908), чулымцы (355), шапсуги (3882), эвенки (38 396), эвены (21830), энцы (227), эскимосы (1738) и наконец юкагиры (1603).

По факту не служат и представители других народов, живущих на просторах Сибири и Дальнего Востока. Это связано с тем, что призывники находятся на дальних стойбищах, и нет возможности организовать их явку на призывной пункт.