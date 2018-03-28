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Глава МВД рассказал о борьбе с наркоманией
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Глава МВД рассказал о борьбе с наркоманией 

Российская Газета 1 час назад
«Масштабы распространения немедицинского употребления наркотиков несут в себе серьезные риски для здоровья нации», — сказал министр. Специалисты ведомства ежегодно выявляют по 200 тысяч преступлений в данной сфере. Работы правоохранителям добавляют новые технологии, как информационные, позволяющие расширить каналы сбыта зелья, так и производственные — чуть ли не каждый день появляются новые разновидности веществ, уже внесенных в список запрещенных к распространению в России.
"В целях сокращения наркопотребления в уголовное и административное законодательство введены положения, побуждающие наркозависимых к прохождению курса лечения и реабилитации", — отметил Колокольцев. Но тут возникает другая проблема, которая выходит за рамки компетенций МВД. А именно — кто и как должен заниматься лечением и реабилитацией желающих избавиться от зависимости и вернуться к нормальной жизни.
Более 230 тонн наркотиков изъято в России за 7 лет  "Единый орган, который решал бы все эти вопросы, не определен", — признал министр. Сам он считает, что силами антинаркотических подразделений силовых структур здесь обойтись не получится по определению — у них другие функции. «Я не хочу предвосхищать окончательное решение, какой орган будет определен ответственным за эту работу, но моя личная точка зрения — лечением должны заниматься работники здравоохранения, а реабилитацией — министерство труда», — сказал Колокольцев. «Это, кстати говоря, сопрягается с нашей позицией по воссозданию вытрезвителей. Ну не наше это дело — заниматься отрезвлением граждан», — добавил он.
Сенаторы готовы помочь. «Затягивать больше нельзя, тема действительно острая», — заявила глава Совфеда Валентина Матвиенко. «Очень много общественных организаций создают такие учреждения, церковь к этому подключилась. Должны быть государственные реабилитационные центры, но нет ни методологии, ни требований к такого рода учреждениям. Доколе можно?» — сказала спикер, добавив, что «кто-то должен взять на себя ответственность за социальную реабилитацию наркоманов».
Более 230 тонн наркотиков изъяли правоохранители из незаконного оборота в России за 7 лет, также сообщил Колокольцев. По его словам, раскрыто 35 тысяч наркопреступлений, совершенных в составе организованных групп, а деятельность свыше 500 преступных сообществ была пресечена, многие из них имели транснациональный характер.
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