Ещё
В Ростовской области открылся волонтерский центр WorldSkills Kazan-2019
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ростовской области открылся волонтерский центр WorldSkills Kazan-2019 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 марта. /ТАСС/. Ресурсный центр по набору волонтеров 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills Kazan, который состоится в Казани в 2019 году, открылся в четверг на базе института компьютерных технологий и информационной безопасности Южного федерального университета (ЮФУ) в городе Таганрог Ростовской области. Об этом сообщил ТАСС руководитель центра Антон Кумов.
"У нас состоялось открытие центра, которое закрепит его статус как ресурсного центра по набору волонтеров к чемпионату WorldSkills. Было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого институт компьютерных технологий и информационной безопасности Южного федерального университета включится в подготовку мирового чемпионата", — пояснил он.
По условиям соглашения о сотрудничестве, ресурсный центр должен создать условия для участия в волонтерской программе WorldSkills Kazan-2019 и включения в нее максимального количества кандидатов. Будут вести информационную кампанию, отбор кандидатов и обучение волонтеров, из которых впоследствии составят команду добровольцев от региона. После подачи заявки на чемпионат кандидату в волонтеры предстоит пройти очное собеседование, где специалисты выявят его профессиональные навыки, опыт участия в волонтерской деятельности, мотивацию, умение работать в команде и уровень владения английским языком.
По словам Кумова, при организации чемпионата планируют задействовать более 2 тыс. волонтеров. Каждый ресурсный центр должен подготовить около 25 человек. От молодежи Ростовской области уже поступило более 250 заявок, добавил он.
Всего по России определили 15 ресурсных центров по набору волонтеров в восьми федеральных округах. Шестнадцатым по счету станет волонтерский центр в принимающем чемпионат городе — Казани. Активное включение центров в реализацию волонтерской программы запланировали с 2018 года.
О WorldSkills
22-27 августа 2019 года мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills Kazan соберет в Казани молодых профессионалов из 70 стран, соревнующихся более чем в 50 компетенциях.
WorldSkills International — международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки по всему миру. Россию официально приняли в состав международной организации 17 мая 2012 года.
ТАСС: последние новости
Москвичи несут цветы и мягкие игрушки на Манежную площадь в память о погибших в Кемерове Ткачев поручил до июня внести в правительство проект по инвестквотам на добычу крабов Жительница Екатеринбурга отсудила почти полмиллиона за дом, закрывавший ей солнце
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»31
Для россиян предложили ввести новый вид наказания145
В последний раз19
Британию встревожила российская «Мертвая рука»435
Чиновников наказали за банкет в день траура110
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:12
Названа причина отказа от похорон Анофриева в Москве
Шоу-бизнес
01:27
В столице превышена норма сероводорода
Новости Москвы
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение