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Донские волонтеры примут участие в подготовке WorldSkills Kazan 2019
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Донские волонтеры примут участие в подготовке WorldSkills Kazan 2019 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. 29 марта в Инженерно-технологической академии ЮФУ начнет работу волонтерский ресурсный центр, где можно будет зарегистрироваться и принять участие в подготовке международного мероприятия WorldSkills Kazan 2019, сообщается на сайте правительства Ростовской области.
"Донской регион славится волонтерскими традициями, добровольческое движение становится все более популярным у жителей региона", — рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.
WorldSkills — это международное некоммерческое движение, миссия которого — повышение стандартов подготовки кадров. Раз в два года одна из 79 стран — участниц движения проводит мировой чемпионат профессионального мастерства. В 2019 году он пройдет в Казани.
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