Лондон замалчивает информацию о лаборатории в Портон-Дауне, заявили в МИД 

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Лондон замалчивает информацию о деятельности расположенной недалеко от Солсбери, где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, секретной лаборатории в Портон-Дауне, заявили в МИД РФ.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
"Замалчивается информация о деятельности расположенной недалеко от Солсбери секретной лаборатории в Портон-Дауне, где, как всем известно, проводились работы по созданию химического оружия. Скрываются сведения о проводившихся накануне отравления Скрипалей данным центром совместно с британскими военными ежегодных учениях «Токсичный кинжал», в ходе которых отрабатывались приемы борьбы с химическим и биологическим заражением", — сообщается на сайте ведомства.