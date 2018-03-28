Спасатели в Подмосковье уничтожили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Специалисты взрывотехнической службы ГКУ МО «Мособлпожспас» уничтожили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«26 марта при проведении земляных работ в дер. Поварово Солнечногорского района была обнаружена авиабомба ФАБ-250 времен Великой Отечественной войны. Об опасной находке граждане сразу же сообщили по номеру «112». Для обеспечения безопасности к месту обнаружения бомбы выехали работники полиции, администрации муниципального образования, «скорой помощи», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что 27 марта для уничтожения боеприпаса в Поварово выехали специалисты взрывотехнического поисково-спасательного отряда №22 ГКУ МО «Мособлпожспас» под руководством начальника поисково-спасательного отряда №22 Олега Совенкова. Авиабомбу поместили в специальный контейнер, вывезли в специально оборудованном автомобиле на безопасную территорию, где уничтожили.

«Любая такая находка представляет большую опасность. Боеприпасы много лет пролежали в земле, подверглись коррозии, все они потенциально взрывоопасны. Степень опасности могут определить только специалисты, поэтому очень важно грамотно действовать, чтобы сохранить жизнь и здоровье», — приводятся в сообщении слова О. Совенкова.

Спасатели «Мособлпожспас» призвали при обнаружении боеприпаса не трогать его руками. Необходимо сразу же сообщить об опасной находке по телефону вызова экстренных оперативных служб «112» и до момента прибытия специалистов постараться ограничить доступ к взрывоопасному предмету посторонних лиц.