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Знание ПДД проверят в центре соцобслуживания в Путевом проезде
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Знание ПДД проверят в центре соцобслуживания в Путевом проезде 

Управа Алтуфьевского района 2 часа назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В четверг, 29 марта, в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» пройдет мероприятие в рамках реализации программы ПДД. Об этом рассказала заведующая отделением дневного пребывания Светлана Астапова.
— В программе — викторина, посвященная ПДД, с использованием слайдов. Также посетителям предложат выполнить тестовые задания на знание правил дорожного движения, — уточнила Светлана Астапова.
Напомним адрес ЦСО «Алтуфьевский»: Путевой проезд, д. 20, корп. 2. Начало в 11.00, участие бесплатное. Телефон для справок: 8 (499) 902-76-93. (вт)
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