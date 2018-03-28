«Вот когда загоритесь, тогда и бегите». Противопожарный рейд по ТРЦ Москвы

Столичный торговый центр. Покупатели прогуливаются по галереям. К популярным ресторанам в «Европейском» очередь не иссякает даже в разгар рабочего дня. Все четыре этажа здания, кинотеатр и парковка круглосуточно переполнены посетителями: офисные сотрудники из «Сити» заглядывают сюда на бизнес-ланч, в кофейнях парочками гнездятся молодые ребята, школьники группами осаждают фудкорт. И так — с 10 утра до 10 вечера. Семь дней в неделю.

Пожалуй, последнее, что заботит взрослых и детей в этот момент — то, как они поведут себя, случись в огромном торговом центре нештатная ситуация. Корреспондент редакции «МИР 24» посетила три популярых ТРЦ столицы — «Атриум», «Европейский» и «Охотный ряд», чтобы проверить, насколько они готовы к пожарам и ситуациям с массовой эвакуацией посетителей.

«Охотный ряд»

{} ТРЦ «Охотный ряд» для иностранцев почти такая же достопримечательность, как Кремль или Третьяковская галерея. На площади 62 700 кв. м здесь расположены 160 торговых бутиков, ресторанный дворик, парковка на 180 машин, кофейни и ближайший к Красной площади продуктовый универсам.

Ради чистоты эксперимента вхожу в здание со стороны подземного паркинга. Первое впечатление: меня испытывают на стрессоустойчивость, клаустрофобию и навыки различать предметы в темноте. Сотовая связь работает с перебоями, а в череде узких, малоосвещенных коридоров легко запутается даже тот, кто хорошо знаком с картой торгового центра.

Этажи с магазинами «закопаны» в землю на три уровня вниз: верхний, средний и нижний. На два первых можно войти со стороны Александровского сада, Манежа, торгового центра «Модный сезон» и гостиницы «Four Seasons».

К самому нижнему этажу ведут коридоры, соединяющие его со станциями метро «Охотный ряд» и «Театральная». В атриуме всех трех этажей размещены эскалаторы, которые со стороны метро дублирует мраморная лестница, а со стороны Манежной площади — две очереди стеклянных лифтов. С точки зрения пожарной безопасности, выходов из помещения достаточно, если бы не одно «но».

Открытой для посетителей лестницы, которая бы напрямую соединяла оба крыла торгового центра в обход экскалаторов, в «Охотке» нет. Если следовать светящимся зеленым указателям «Выход», можно обнаружить, что внутренняя пожарная лестница доступна только для служебного пользования. Для посетителей эти двери заблокированы, а надпись гласит, что проход осуществляется по служебным карточкам и лишь через одну дверь из трех.

По словам эксперта в области пожарной безопасности Константина Калужина, по такому принципу могут работать двери с магнитным замком, которые автоматически открываются в случае эвакуации здания. Проверить, насколько оперативно сработает эта система, обычный посетитель ТЦ не может — это должны контролировать службы безопасности здания.

На этаже пробую найти охранника, чтобы выяснить, почему главные пути эвакуации закрыты. Мужчины в черных костюмах и с рациями уверяют, что их задача — следить за сохранностью товара в бутиках. Наконец, один из охранников, который дольше всего ходил за мной по пятам и шептал в рацию, обронил: «Вот когда загоритесь, тогда и бегите, что тут непонятного».

Продавцы бутиков оказались более дружелюбны. Консультант одного из них показала, что в ее магазине план пожарной эвакуации был согласован в начале 2017 года, тогда же заменен порошковый огнетушитель. Руководитель проектов систем безопасности Сергей Победоносцев в комментарии «МИР 24» отметил, что свод правил 13130 МЧС России указывает в качестве оптимального срока службы таких устройств не более 5 лет. Углекислотный огнетушитель подлежит перезарядке уже через три года после его покупки.

Часть огнетушителей в «Охотном ряду» по правилам пожарной безопасности расположена в противопожарных шкафах. Их пригодность можно проверить также только во время учений, потому что в штатной ситуации они должны быть опечатаны организацией, работавшей с ТО торгового центра. Эксперт отмечает, что в верхних отсеках таких шкафов размещают пожарный рукав и ствол, огнетушители хранят в нижнем отсеке.

Помните, что при пожаре рукоятка шкафчика легко ломается, напоминает эксперт. Если на красном кейсе с огнетушителем есть замок, ключ от него находится в верхнем правом углу под стеклом около пожарного рукава. Открыть ключ пожарного шкафа также можно обычной отверткой, а стекло разбить любым тяжелым подручным предметом или молотком.

«Атриум»

{} Среднесуточная посещаемость более крупного по площади (103 500 кв.м.) и более нового (открыт с 2002 года) торгово-развлекательного центра «Атриум» на Земляном валу — около 50 тысяч человек.

На фото: большинство эскалаторов в «Атриуме» дублируют лестницы, которые находятся рядом. В случае аварийной ситуации на них с меньшей вероятностью возникнет давка.

С точки зрения пожарной безопасности, наземный центр выигрывает у подземного, хотя бы за счет того, что в нем достаточно света и воздуха, в отличие от «Охотного ряда», где высота потолков на верхнем уровне не более 2,7 метров, а сам потолок по всей площади центра отделан пластиковым зеркальным сайдингом.

Инженер по пожарной безопасности SVN Eastward Property Management Алексей Паламарчук отмечает, что специального положения о том, как должны быть установлены перекрытия и потолки в местах массового скопления людей, в России нет. В Федеральном законе №123 («Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») указывается лишь то, что применяемые отделочные материалы должны быть сертифицированы, но визуально определить класс их пожарной безопасности практически невозможно.

Боксы с огнетушителями и пожарным рукавом в «Атриуме» открыты и установлены в торговых галереях в каждом крыле центра, эвакуационные входы открыты, однако на большинстве из них висит предупреждение о том, что посетителям вход в них разрешен только в сопровождении сотрудников центра.

Из недочетов, которые заметны на первый взгляд, — ограниченный вход на территорию кинотеатра на третьем этаже центра, куда ведут только два эскалатора, один вниз, другой наверх. Если эвакуировать придется хотя бы три кинозала одновременно, на этих эскалаторах наверняка возникнет давка.

В случае эвакуации постарайтесь не использовать лифты (они должны быть отключены и открыты на первом этаже) или эскалаторы торгового центра, предупреждает эксперт. Самым безопасным путем для выхода станут внутренние лестницы или система незадымляемых коридоров. Если возгорание перекрывает спуск на нижний этаж здания, постарайтесь выйти на крышу или внешние чердачные лестницы центра.

«Европейский»

{} 140 тысяч человек — такая среднесуточная посещаемость была зафиксирована в «Европейском» по данным за 2017 год. Из-за того, что несколько лет подряд он бьет все рекорды посещаемости среди торговых центров страны, покупателям в первую очередь бросается в глаза количество охраны и рамок металлоискателей на всех десяти входах в здание.

По словам эксперта в области пожарной безопасности Константина Калужина, в вопросах пожарной безопасности большое число охраны — преимущество, так как все сотрудники торговых центров, в том числе продавцы, охранники и даже технический персонал обязаны проходить специальный инструктаж на тему оперативной и безопасной эвакуации посетителей.

На фото: все выходы из ТРЦ, в том числе к метро и Киевскому вокзалу, оборудованы рамками металлоискателей, возле каждого дежурят от 3-5 сотрудников частных охранных предприятий.

Двери, ведущие к внутренним лестницам в «Европейском», также оказались открыты, но в момент моей проверки перед многими из них стоял указатель «Проход закрыт». Перед каждым из пролетов в центре размещен план эвакуации, правда, из-за сложной навигации внутри самого торгового центра (торговые галереи размещены под углом друг к другу и носят названия городов — Атриум «Берлин», Атриум «Лондон» и тд.) найти ближайший выход в случае экстренной ситуации будет непросто.

Кроме того, в отличие от двух предыдущих торговых центров, в «Европейском» я не заметила такого же количества устройств сигнализации. Впрочем, в комментарии корреспонденту «МИР 24» эскперт Сергей Победоносцев отметил, что некоторые системы оповещения могут быть вмонтированы в конструкции потолка и незаметны для взгляда посетителя. По его словам, помаргивание цветовых индикаторов — функция, которая есть лишь у некоторых видов противопожарных систем.

Таким образом, проверка трех популярных торгово-развлекательных центров в Москве показала, что с точки зрения пожарной безопасности в каждом из них наблюдаются свои технологические недочеты и нарушения. Архитектурный критик Григорий Ревзин считает, что в обеспечении безопасности в торговых центрах стакливаются три протокола:

«Противопожарный протокол требует максимальной скорости эвакуации и максимального количества выходов. Но протокол антитеррористической безопасности требует затруднения входа и проверки каждого входящего. А протокол охраны от воров требует затруднения выхода, замедления на выходе и возможности проверки», — пишет эксперт на своей странице в Facebook.

РАНХиГС Спасатель международного класса и преподаватель курса «Безопасность жизнедеятельности» в МГУ Дмитрий Коринный призывает посетителей торговых центров внимательно относиться к личной безопасности: «Прежде чем попасть в любое место скопления людей, представьте, куда вы будете уходить в случае нештатной ситуации. Опыт показывает, что паранойя на тему личной безопасности может быть полезной и правильной, ведь никто не сможет спасти вас так же качественно и гарантированно, как это сделаете вы сами».

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