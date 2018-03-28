МИД России подозревает спецслужбы Британии в покушении на Скрипаля

В среду, 28 марта, Министерство иностранных дел России опубликовало заявление, где высказала предположение, что за отравлением Скрипаля могу стоять английские спецслужбы.

“Британские власти постоянно демонстрируют неспособность обеспечить безопасность на территории Королевства, — говорится в сообщении, — Примерами могут стать многочисленные смерти, настигавшие наших граждан на этой земле в разные годы: отравление бывшего сотрудника ФСБ Литвиненко, смерть при невыясненных обстоятельствах российских бизнесменов Патаркацишвили и Перепиличного, загадочное «самоубийство» Березовского и удушение его делового партнера Глушкова и, наконец, покушение на жизнь и здоровье Скрипаля и его дочери. ”

В ведомстве отмечают, что позиция официального Лондона не соотносится со всеми нормами международного права, этики и здравого смысла: обвинения были выдвинуты не просто без доказательств, но и даже без какой-либо общей информации о произошедшем. А последующая информационная война, безосновательная высылка дипломатов и отказ идти на сотрудничество по официальным каналам лишь усугубили обстановку.

Стало известно, что в в лаборатории Портон-Дауне англичане проводят работы по созданию химического оружия, более того, Британия замалчивает информацию, что накануне отравления в этом центре проводились ежегодные учения «Токсичный кинжал».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту умышленного покушения на убийство и передал запрос Великобритании , однако ответа пока не последовало. Напротив, проводится сознательное противодействие дипломатическому взаимодействию, чтобы не дать провести объективное расследование.

“Анализ всех обстоятельств произошедшего, по отдельности и в совокупности, заставляет думать, что к отравлению приложили руку спецслужбы Великобритании, — резюмировали в МИДе, — Если ситуация с расследованием не изменится, мы будем считать, что имеем дело с покушением на наших сограждан в результате политической провокации. Сейчас бремя доказательств лежит на британской стороне.