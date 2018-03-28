МИД обвинил Британию в нагнетании конфронтации с Россией

"По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России", — сообщается на сайте ведомства.

"Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ. Очевидна линия на противодействие политико-дипломатическому взаимодействию с целью объективного и всестороннего рассмотрения инцидента в Солсбери", — отмечает министерство.