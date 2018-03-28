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МИД обвинил Британию в нагнетании конфронтации с Россией
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МИД обвинил Британию в нагнетании конфронтации с Россией 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА "Новый День"
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Лондон разворачивает кампанию по формированию абсолютной презумпции вины России, нагнетает конфронтацию, демонстрирует силу у границ России, сообщило министерство иностранных дел РФ.
"По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России", — сообщается на сайте ведомства.
"Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ. Очевидна линия на противодействие политико-дипломатическому взаимодействию с целью объективного и всестороннего рассмотрения инцидента в Солсбери", — отмечает министерство.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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