Снег и наледь с крыш домов в Котельниках убирают с помощью спецтехники и альпинистов

Снег и наледь с крыш домов в городском округе Котельники убирают при помощи специальной вышки, а также привлекаются к работе альпинисты, рассказала глава Котельников Ирина Польникова

Ежедневно в городском округе проводится уборка снега и наледи с крыш домов. В работе задействуют специальные вышки, привлекаются альпинисты и сотрудники управляющей компании

— Ирина Польникова.

Глава Котельников уточнила, что работы проходят в микрорайонах Ковровый, Силикат, Белая Дача и других территориях. Перед тем как приступить к очистке снега и наледи, управляющая компания должна проинформировать об этом жильцов. Особое внимание, по словам Ирины Польниковой, уделяется вопросам безопасности жителей при выполнении работ.

Место, где производятся работы, ограждается лентой, с двух сторон дома дежурят специалисты, в целях безопасности выход из подъезда блокируется на время очистки. Если жильцам надо выйти из дома, работы приостанавливаются

— Ирина Польникова.

Работы по очистке кровли от снега и наледи проводит УК «Котельники» ежедневно. Если в ходе работ повреждаются козырьки, УК закупает материалы и устанавливает новые, отмечается в сообщении.