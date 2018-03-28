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Снег и наледь с крыш домов в Котельниках убирают с помощью спецтехники и альпинистов
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Снег и наледь с крыш домов в Котельниках убирают с помощью спецтехники и альпинистов 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Снег и наледь с крыш домов в городском округе Котельники убирают при помощи специальной вышки, а также привлекаются к работе альпинисты, рассказала глава Котельников Ирина Польникова.
Ежедневно в городском округе проводится уборка снега и наледи с крыш домов. В работе задействуют специальные вышки, привлекаются альпинисты и сотрудники управляющей компании
— Ирина Польникова.
Глава Котельников уточнила, что работы проходят в микрорайонах Ковровый, Силикат, Белая Дача и других территориях. Перед тем как приступить к очистке снега и наледи, управляющая компания должна проинформировать об этом жильцов. Особое внимание, по словам Ирины Польниковой, уделяется вопросам безопасности жителей при выполнении работ.
Место, где производятся работы, ограждается лентой, с двух сторон дома дежурят специалисты, в целях безопасности выход из подъезда блокируется на время очистки. Если жильцам надо выйти из дома, работы приостанавливаются
— Ирина Польникова.
Работы по очистке кровли от снега и наледи проводит УК «Котельники» ежедневно. Если в ходе работ повреждаются козырьки, УК закупает материалы и устанавливает новые, отмечается в сообщении.
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