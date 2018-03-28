В Пензе планируют установить светодиодные панели с названиями улиц и путях следования к ним

Виктор Кувайцев. С проектом по развитию городской навигационной сети, подготовленным МУП «Рекламное агентство „Аншлаг“, 28 марта ознакомился мэр Пензы »Мы предлагаем создать так называемые лайтбоксы — светодиодные панели, которые будут содержать информацию об уличной системе города: названия проспектов, объектов городской инфраструктуры и путях следования к ним. Такое решение поможет усовершенствовать систему городского ориентирования, а также поспособствует повышению туристической привлекательности», — рассказал о проекте директор рекламного агентства «Аншлаг» Алексей Никулин Рассмотрев предложение рекламной компании, Виктор Кувайцев поручил управлению архитектуры и градостроительства под руководством тщательно изучить подготовленную презентацию навигационной сети по Пензе, чтобы представленный проект соответствовал концепции архитектурного облика Пензы.