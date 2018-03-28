Точки образовательного комфорта

В прошлом году не только наша область, но и вся страна вступила в реализацию глобального приоритетного проекта по благоустройству городских территорий. Предус­мотрено, что проект продлится до 2022 года включительно. Ресурсы, которыми располагает Новосибирская область на текущий год, составляют 643 миллиона 57 тысяч рублей, причем значительная часть этой суммы — деньги из федерального бюджета. Представители региональной власти подчеркивают: раньше средства подобного объема на благоустройство никогда не направлялись.

Главный принцип работы программы — обратная связь с населением. Изначально было задумано, что деньги пойдут на объекты, в улучшении которых люди заинтересованы больше всего. Поэтому 18 марта, в день выборов Президента России, состоялось рейтинговое голосование за дизайн-проекты пространств, выбранных для благоустройства. Процедура проходила не везде, а лишь в тех населенных пунктах, где численность населения превышает 20 тысяч человек.

Сколько территорий-победителей будет в каждом муниципальном образовании, решали на местном уровне. Еще до начала голосования общественные комиссии при муниципалитетах определили, что для их городов важнее: сконцентрировать ресурсы на одном объекте и выполнить большой проект либо распределить деньги так, чтобы хватило на несколько проектов.

Города жаждут зелени

Предварительные итоги голосования озвучены 22 марта в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс-Сибирь» Денис Архипов , исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, подчеркнул: за дизайн-проекты проголосовали 224 916 жителей области. По сравнению с другими регионами показатель значительный.

Реестр территорий-победителей выглядит так:

Барабинск — тротуар с уличным освещением на улице Островского;

Бердск — городской парк культуры и отдыха;

Искитим — сквер «Юбилейный» и парк в Южном микрорайоне;

Карасук — Центральный парк и зона отдыха за зданием бассейна «Садко»;

Куйбышев — сквер «Спор­тивный»;

Татарск — сквер у часов с фонтаном и детская площадка «Буратино»;

Краснообск — сквер Памяти.

Эти объекты предстоит благо­устроить до 31 декабря 2019 года. Новосибирск в 2018 году завершит второй, последний этап работ на Михайловской набережной — соответствующее решение принято еще на старте проекта, — а затем, в 2019 году, в областном центре приступят к преображению монумента Славы. По плану, в декабре все будет выполнено.

Окончательно список общественных пространств, набравших наибольшее число голосов, будет сформирован в ближайшее время, после того как муниципальные образования примут соответствующие нормативно-правовые акты.

Дизайн-проекты территорий, где грядут большие перемены, уже готовы. Теперь специалисты должны определить, какие конкретно работы нужно выполнить. Их включат в техническое задание. Затем будут выбраны организации, которые составят проектно-сметную документацию. После этого начнутся конкурсные про­цедуры по выбору строительно-монтажных компаний.

Денис Архипов подчеркнул, что в масштабах страны приоритетный проект по благоустройству будет развиваться. На федеральном уровне принято решение провести конкурс проектов создания комфортной городской среды в малых городах с численностью населения до 100 тысяч человек. Муниципалитеты, выигравшие конкурс, получат в качестве грантов дополнительно пять миллиардов рублей. Сегодня все 12 малых городов Новосибирской области готовят заявки.

— Уже прошли первый и второй этапы — собраны предложения жителей городов о территориях, которые они хотели бы увидеть благоустроенными в рамках конкурса, а также о том, какие мероприятия нужно провести на этих объектах, — рассказал Денис Архипов. — Сейчас мы находимся на третьем этапе — создали при правительстве области рабочую группу по формированию заявки в федеральный центр. До 27 апреля мы должны представить заявки муниципалитетов в Минстрой России для участия в конкурсе.

Мы привыкаем к «катастрофам»

Самые финансово и трудозатратные работы предстоит провести в Новосибирске. В какую сумму выльется обустройство монумента Славы, оценивать пока рано, цифры будут определены летом, когда на основе дизайн-проектов специалисты составят техзадание. Заявлено, что внешний вид сквера будет улучшен. В частности, здесь собираются обновить дорожки и освещение.

Обустройство монумента Славы в Ленинском районе Новосибирска начнется в 2019 году, после завершения работ на Михайловской набережной

Впрочем, судя по отзывам в Интернете, у многих горожан итоги голосования вызвали недоумение: зачем тратить федеральные деньги на вполне комфортное, ухоженное место, если в областном центре есть гораздо более проблемные точки? Например, сквер имени Гагарина, который совсем рядом. И не была ли предрешена эта победа? Ведь Ленинский район — самый населенный, а граждане, как правило, голосуют за объекты на территории своих районов. Однако есть и другое мнение: монумент Славы — место знаковое, известное всему городу, поэтому заняться им было бы вполне логично.

Впрочем, все остальные дизайн-проекты, которые участвовали в конкурсе (а в Новосибирске таковых десять), тоже не будут забыты. Например, Затулинский дисперсный парк, занявший второе место, или парк культуры и отдыха «Заельцовский», оказавшийся на третьем месте. В частности, на Затулинском жилмассиве планируют создать зону площадью около десяти гектаров — там разместятся спортивные, рекреационные, образовательные и развлекательные объекты. Сколько территорий войдет в федеральную программу? Этот вопрос еще на стадии обсуждения.

Характерно, что список конкурсных проектов в основном включает в себя парки и скверы. Итоги «зеленых» выборов говорят о том, что городам явно не хватает мест для семейного отдыха, прогулок, занятий спортом. А вот главный художник Новосибирска Иван Фаткин признался, что он отдал бы предпочтение таким объектам, как Красный проспект и улица Ленина, получившая минимальное количество голосов, — просто потому, что там он бывает чаще, чем в скверах.

— Честно говоря, я голосовал за одну из этих территорий, — рассказал Иван Фаткин. — Улицы города мы видим каждый день, и в последнее время я не могу доехать от точки А до точки Б, сохранив хорошее настроение. Нужно показать, как должно быть, иметь положительный пример, некий образец, хотя бы один на город. Улица Ленина является одной из центральных и, конечно, выглядит неплохо, но и на ней можно увидеть все «болячки» нашего города. Например, баннеры, которые могут занимать половину фасада здания. Еще одна головная боль — дикое количество ларьков на улицах Новосибирска. Это просто катастрофа, к которой люди привыкли и не обращают внимание. Конечно, нам есть еще куда развиваться и что совершенствовать.

Расшифровывая дизайн-код Развивать и украшать областной центр планируется не только в рамках федерального приоритетного проекта. По программе комплексного развития социальной инфраструктуры Новосибирска на 2017–2030 годы запланированы строительство и реконструкция детских садов, школ, объектов здравоохранения и культуры. К примеру, есть задел из пяти спортивных объектов: строительство лыжной базы с трассами на улице Охотской, гимнастического физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Петухова, физкультурно-оздоровительного объекта на улице Лебедевского, регионального центра волейбола на улице Ипподромской и реконструкция центра хоккейного мастерства в бывшем кинотеатре «Космос».

Многие горожане, в том числе пользователи соцсетей, интересуются: когда же наконец в городе появятся новые дворцы культуры и другие современные здания для творческих коллективов? Заместитель начальника департамента градостроительства и архитектуры мэрии — главный архитектор Новосибирска Виктор Тимонов, выступая в пресс-центре ТАСС 22 марта, сообщил, что сегодня организовано финансирование и создана проектно-сметная документация по реконструкции здания на улице Горького, 52, — здесь разместится драматический театр под руководством Сергея Афанасьева . Объект очень непростой. Возможно, здание придется частично демонтировать, так как при проектных изысканиях обнаружены слабые узлы.

Что же касается долгосрочных планов, жизнь вносит в них свои коррективы. Так было, например, со знаменитым долгостроем — гостиницей на площади Карла Маркса . Демонтаж здания уже не планируется, процесс оказался слишком затратным, однако облагораживать территорию все-таки будут. По информации Виктора Тимонова, найден серьезный инвестор, который предложил сохранить функционал гостиницы, причем довольно высокого разряда. Прилегающую территорию — там, где сейчас газон, — предложено благоустроить, а подземное пространство со стороны мраморного входа в метро продлить до холла гостиницы. Если проект доведут до конца, получится хорошая, комфортная зона.

Добавим, что в 2017 году была проделана большая работа над дизайн-кодом Новосибирска. Этот документ представляет собой некий свод стандартов и правил, каждое из которых сопровождается картинкой — для наглядности. Среди задач, которые ставят разработчики дизайн-кода, — улучшить систему освещения мегаполиса. В частности, сформировать концепцию праздничного освещения, которым новосибирцев порадуют 9 Мая и в День города.

В целом же понятие «комфортная среда» складывается из многих составляющих. Чтобы их учесть, нужно обращать внимание на все, что творится вокруг, во дворах и на улицах. Не только Новосибирск, но и каждый из районных центров имеет большой потенциал: везде есть уютные уголки, которые нестыдно показать гостям, которые дороги местным жителям. Иногда дело за малым: почистить, отмыть, добавить дизайнерскую изюминку… Финансовая поддержка со стороны властей, креатив общественников и заинтересованность местных жителей — три условия, на которых выстраиваются проекты.

Комментарии

В поисках доминанты

— Я думаю, Новосибирску не хватает доминанты — какого-то мощного, интересного, неожиданного решения. Город молодой, вдохновленный, он должен иметь ключевые точки, которые будут привлекать людей. А большинство архитектурных проектов однообразны и предсказуемы. Такой подход мешает городу выразить себя, раскрыть необыкновенные страницы истории. Новосибирск обязан своим появлением реке. Почему бы не поставить на Оби, между двумя мостами, стелу? Пусть будет монумент в воде, чего нет нигде в мире. Еще один пример — оперный театр, которым все мы гордимся, практически не виден. Я называю его «театр в кустах»: когда деревья зазеленеют, этот символ города скроется в зарослях и с большинства точек обозрения будут видны только части ансамбля. Пространство необходимо организовать так, чтобы театр светился! И не нужно сносить скульптурную композицию, как считают некоторые. Я против того, чтобы сносить памятники, но перенести скульптуры в другое место, к примеру на возвышенность, необходимо. Тогда площадь распахнется перед людьми, а монумент, когда-то отсекавший театр, заиграет по-новому. Город должен иметь свое лицо, это тем более важно, что Новосибирск задает тон всему региону.

Проект-мотиватор

Игорь Поповский, член Союза архитекторов России, доцент кафедры архитектуры Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств:

— В городах не хватает благоустроенных тротуаров — в этом направлении объем работы очень велик. Кроме того, много неблагоустроенных, как бы невыявленных природных территорий, которые могли бы стать общественными пространствами. Безусловно, федеральная программа не решит все вопросы. Скорее всего, задача этой программы — мотивировать процесс, чтобы появились некие образцы, чтобы люди захотели перемен и начали вырабатывать механизмы — как, каким образом благоустроить город. Именно поэтому очень важно, чтобы местные жители приняли активное участие в благоустройстве, чтобы находились не только федеральные деньги, но и инвесторы вкладывали средства в городские пространства, делали их лучше. Это очень непростой процесс, который находится еще в самом начале. Могут быть ошибки, но это не означает, что работу надо прекращать. Главное — мониторить каждую ситуацию и корректировать действия всех участников процесса: горожан, власти, проектировщиков, экспертов и так далее.

Сделать так, чтобы оценили

— Если бы проект реконструкции монумента Славы в Новосибирске, который занял первое место, не имел жестких границ, можно было бы облагородить также сквер имени Гагарина, который находится рядом, через дорогу, — разместить там хорошую детскую площадку, футбольное поле. Многие городские территории, которые нуждаются в реконструкции, не вошли в этот проект, но мы понимаем, что федеральный бюджет имеет четкие суммы и все объекты, которые нужно приводить в порядок, не могут быть охвачены сразу. Поэтому нужно говорить о том, чтобы федеральная власть не закончила эту программу через несколько лет. Программа результативна, востребована, и, чтобы деньги в регионы продолжали поступать, нужно выполнить те объекты, за которые мы уже взялись, — сделать их достойно, так, чтобы горожане оценили. Есть и такие места, которые являются знаковыми для одной улицы, которыми тоже нужно заниматься, и здесь должны работать депутаты. Если в рамках наказа избирателей будут выделены региональные средства на реконструкцию объекта, плюс деньги самого депутата, вопрос можно будет решить. Многое зависит от активности людей.

Справка. В 2018 году на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в Новосибирской области запланировано направить около 643 миллионов рублей, из них 503 миллиона — из федерального бюджета. Средства будут распределены на благоустройство общественных пространств и дворовых территорий в пропорции 50 на 50. Суммы федеральной субсидии на 2019 год еще не определены, но на федеральном уровне принято решение, что финансирование сохранится в тех же объемах.