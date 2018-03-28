В МВД рассказали о механизме отчуждения наркодоходов в пользу государства 

Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о разработке законодательных механизмов для обращения в пользу государства наркодоходов. «Сейчас разрабатываются законодательные механизмы обращения в пользу государства наркодоходов по аналогии с порядком взыскания имущества, полученных в результате коррупционных преступлений», — сказал Владимир Колокольцев на «правительственном часе» в Совете Федерации. Как пишет «Парламентская газета», Колокольцев посетовал на то, что финансовый оборот наркорынка многократно превосходит суммы, которые удаётся установить оперативникам по таким делам. Внедрение механизма отчуждения наркодоходов в пользу государства разрушит экономическую составляющую организованной преступности, заверил глава МВД. Владимир Колокольцев также упомянул об истории с почти 400 килограммами наркотиков, которые хранились на территории российского посольства в Аргентине. По его словам, «здесь тоже нет никаких сверхъестественных, конспирологических версий».