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В МВД рассказали о механизме отчуждения наркодоходов в пользу государства
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В МВД рассказали о механизме отчуждения наркодоходов в пользу государства 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о разработке законодательных механизмов для обращения в пользу государства наркодоходов. «Сейчас разрабатываются законодательные механизмы обращения в пользу государства наркодоходов по аналогии с порядком взыскания имущества, полученных в результате коррупционных преступлений», — сказал Владимир Колокольцев на «правительственном часе» в Совете Федерации. Как пишет «Парламентская газета», Колокольцев посетовал на то, что финансовый оборот наркорынка многократно превосходит суммы, которые удаётся установить оперативникам по таким делам. Внедрение механизма отчуждения наркодоходов в пользу государства разрушит экономическую составляющую организованной преступности, заверил глава МВД. Владимир Колокольцев также упомянул об истории с почти 400 килограммами наркотиков, которые хранились на территории российского посольства в Аргентине. По его словам, «здесь тоже нет никаких сверхъестественных, конспирологических версий».
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