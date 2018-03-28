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В полиции назвали причину огромной пробки на Ново-Садовой в Самаре
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В полиции назвали причину огромной пробки на Ново-Садовой в Самаре 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
Сообщение об обнаружении подозрительного предмета поступило в дежурную часть полиции Самары в среду, 28 марта. На сигнал незамедлительно отреагировали оперативные службы. Как сообщил ТРК «Губерния» начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн, волнение возникло из-за бесхозной сумки, оставленной на улице. Как оказалось, предмет не представлял опасности. В настоящее время движение по улице Ново-Садовой восстановлено и происходит в привычном режиме.
Фото: ТРК «Губерния»
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