В полиции назвали причину огромной пробки на Ново-Садовой в Самаре 

Сообщение об обнаружении подозрительного предмета поступило в дежурную часть полиции Самары в среду, 28 марта. На сигнал незамедлительно отреагировали оперативные службы. Как сообщил ТРК «Губерния» начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн, волнение возникло из-за бесхозной сумки, оставленной на улице. Как оказалось, предмет не представлял опасности. В настоящее время движение по улице Ново-Садовой восстановлено и происходит в привычном режиме.
Фото: ТРК «Губерния»