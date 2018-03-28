Закон о введении прямых расчетов с ресурсоснабжающими организациями одобрен Советом Федерации

Совет Федерации одобрил закон, направленный на введение прямых расчетов с ресурсоснабжающими организациями. Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента.

Ранее депутаты нижней палаты парламента в ходе пленарного заседания приняли его в третьем, окончательном, чтении.

Законом предусматривается, что в новой модели отношений договоры ресурсоснабжения будут заключаться ресурсоснабжающими организациями непосредственно с собственниками помещений в многоквартирном доме по типовой форме, утверждаемой правительством РФ , в случае если они примут такое решение на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, либо ресурсоснабжающая организация в одностороннем порядке откажется от договора ресурсоснабжения, заключенного с лицом, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирным домом.

Основанием для такого отказа является признанная им или подтвержденная решением суда задолженность перед ресурсоснабжающей организацией по оплате по такому договору в размере равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по его оплате.

Также предусматривается, что если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, такой размер устанавливается с учетом методических рекомендаций, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.