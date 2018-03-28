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Закон о введении прямых расчетов с ресурсоснабжающими организациями одобрен Советом Федерации
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Закон о введении прямых расчетов с ресурсоснабжающими организациями одобрен Советом Федерации 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Совет Федерации одобрил закон, направленный на введение прямых расчетов с ресурсоснабжающими организациями. Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента.
Ранее депутаты нижней палаты парламента в ходе пленарного заседания приняли его в третьем, окончательном, чтении.
Законом предусматривается, что в новой модели отношений договоры ресурсоснабжения будут заключаться ресурсоснабжающими организациями непосредственно с собственниками помещений в многоквартирном доме по типовой форме, утверждаемой правительством РФ, в случае если они примут такое решение на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, либо ресурсоснабжающая организация в одностороннем порядке откажется от договора ресурсоснабжения, заключенного с лицом, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирным домом.
Основанием для такого отказа является признанная им или подтвержденная решением суда задолженность перед ресурсоснабжающей организацией по оплате по такому договору в размере равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по его оплате.
Также предусматривается, что если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, такой размер устанавливается с учетом методических рекомендаций, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Согласно документу, установление размера осуществляется органом местного самоуправления, а в субъектах РФ — городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — органом государственной власти соответствующего субъекта РФ, если законом соответствующего субъекта РФ не установлено, что данные полномочия осуществляются органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований.
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