Всекубанский субботник состоится 31 марта, сообщает пресс-служба краевой администрации.
В пятницу, 30 марта, стартует краевой месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка.
На масштабный субботник, 31 марта, приглашаются все желающие: местные жители, организации и предприятия края.
Любой житель может привести в порядок территорию около своего дома или офиса, тем самым внести вклад в экологическое оздоровление Кубани.
Краснодар не останется в стороне. Особое внимание в краевом центре уделят уборке накопившегося за зиму бытового мусора и опавших веток в парках и скверах, ликвидации свалок в лесополосах и зеленых зонах. Приведут в порядок подъездные трассы регионального и федерального значения. Планируют высадить молодые деревья.