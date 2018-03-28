Всекубанский субботник состоится 31 марта

Всекубанский субботник состоится 31 марта, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В пятницу, 30 марта, стартует краевой месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка.

На масштабный субботник, 31 марта, приглашаются все желающие: местные жители, организации и предприятия края.

Любой житель может привести в порядок территорию около своего дома или офиса, тем самым внести вклад в экологическое оздоровление Кубани.