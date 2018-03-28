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Всекубанский субботник состоится 31 марта
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Всекубанский субботник состоится 31 марта 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Всекубанский субботник состоится 31 марта, сообщает пресс-служба краевой администрации.
В пятницу, 30 марта, стартует краевой месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка.
На масштабный субботник, 31 марта, приглашаются все желающие: местные жители, организации и предприятия края.
Любой житель может привести в порядок территорию около своего дома или офиса, тем самым внести вклад в экологическое оздоровление Кубани.
Краснодар не останется в стороне. Особое внимание в краевом центре уделят уборке накопившегося за зиму бытового мусора и опавших веток в парках и скверах, ликвидации свалок в лесополосах и зеленых зонах. Приведут в порядок подъездные трассы регионального и федерального значения. Планируют высадить молодые деревья.
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