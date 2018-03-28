«Белый Квадрат»: Deadline!

30 марта наступит дедлайн приема конкурсных работ на Десятый Международный Фестиваль маркетинга и рекламы «Белый Квадрат».

Успеть принять участие все еще реально. Загружайте свои лучшие проекты и кейсы за прошедший год и сразитесь за награды одного из крупнейших фестивалей креативности Восточной Европы!

Напомним, что «Белый Квадрат» входит в Рейтинг креативности АКАР во всех четырех сегментах: РЕКЛАМА, БРЕНДИНГ, МАРКЕТИНГОВЫЕ СЕРВИСЫ, DIGITAL, и во введенный с 2018 года Рейтинг эффективности АКАР.

С этого года «Белый Квадрат» также включен в глобальный рейтинг креативности AdForum Business Creative Report. За годы работы Фестиваль был высоко оценен профессиональным сообществом разных стран, в том числе представителями наиболее авторитетного мирового рейтинга креативности The Gunn Report, за высокий уровень организации Фестиваля, состава жюри и конкурсных работ.

Работы на Фестиваль принимаются онлайн на официальном сайте. Механика проста — нужно зарегистрироваться на сайте и в личном кабинете загрузить работу в соответствующий конкурс.

На «Белом Квадрате» их шесть — к основным конкурсам Фестиваля — CREATIVITY, BRANDING, MARKETING, DIGITAL, SOCIAL AD — в этом году добавился конкурс CREATIVE EFFECTIVENESS, в котором помимо креативной идеи будет оцениваться эффективность проектов, созданных в течение последних двух лет.

Все конкурсные работы будут оцениваться оффлайн международным жюри в пяти составах — титулованными креативными директорами топовых агентств Европы, на счету которых более 200 Cannes Lions.

Работы призеров и победителей «Белого Квадрата» широко освещаются в международных СМИ, насчитывая более 30 публикаций на ведущих индустриальных интернет-ресурсах СНГ и Европы.

Членам АКАР, РАМУ, АБКР, IAB Russia предоставляется скидка на участие 20%.