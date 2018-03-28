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Закон об использовании концессионных соглашений для объектов здравоохранения одобрен СФ
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Закон об использовании концессионных соглашений для объектов здравоохранения одобрен СФ 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Верхняя палата парламента одобрила закон о расширении практики использования концессионных соглашений в отношении объектов здравоохранения. Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Совета Федерации.
Ранее депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли закон в третьем, окончательном чтении.
В соответствии с законом вводится практика передачи в концессию объектов здравоохранения, в том числе объектов для санаторно-курортного лечения. Устанавливается: если объектом концессионного соглашения является имущество объектов здравоохранения (в том числе предназначенных для санаторно-курортного лечения), и если такое имущество принадлежит федеральному государственному учреждению на праве оперативного управления, то такое учреждение может участвовать на стороне концедента — РФ.
Закон позволит сформировать дополнительные условия для развития механизмов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения, расширить практику заключения концессионных соглашений в отношении объектов здравоохранения, привлечь новые инвестиции в эту сферу.
В документе определено, что передаваемые ФГУЗ полномочия концедента (например, полномочия по подготовке проектов конкурсной документации, обеспечению деятельности конкурсной комиссии и мониторингу исполнения концессионером взятых на себя обязательств по концессионному соглашению), будут устанавливаться соответствующим решением правительства РФ и о заключении концессионного соглашения.
Также, предлагаемые документом изменения не затрагивают процедуры передачи в концессию самих объектов здравоохранения, а также порядок подготовки и принятия правительством РФ решений о заключении концессионного соглашения в отношении находящихся в федеральной собственности объектов здравоохранения.
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