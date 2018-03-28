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Жители Котельников примут дворы после благоустройства
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Жители Котельников примут дворы после благоустройства 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Жители городского округа Котельники будут участвовать в приемке работ по благоустройству дворовых территорий. Об этом сообщила глава Котельников Ирина Польникова.
Планируем до лета приступить в городском округе к благоустройству дворовых территорий. В обязательном порядке в приемке работ будут участвовать наши жители. Совместно с представителями администрации, подрядчиком, управляющей компанией они осмотрят и оценят выполненное благоустройство. Также они, безусловно, смогут контролировать и ход самих ремонтных работ
Ирина Польникова.
Глава Котельников напомнила, что в этом году во дворах городского округа будет установлено порядка
50-ти  игровых элементов для отдыха детей разных возрастов. Также будет проводиться ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров, устройство уличного освещения, установка информационных щитов и другие виды работ.
Планируем завершить благоустройство дворов до сентября. За ходом работ будем вести жесткий контроль. Также в этом году должны сформировать список адресов, которые войдут в программу следующего года
— Ирина Польникова.
Напомним, что ранее жители могли проголосовать на портале «Добродел» за ту дворовую территорию, которую, по их мнению, необходимо благоустроить. В 2018 году в Котельниках приведут к нормативам пять дворовых территорий в микрорайонах Южный, Белая Дача, Силикат. Планируется приступить к работам до лета и завершить их до сентября.
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