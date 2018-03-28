Жители Котельников примут дворы после благоустройства

Жители городского округа Котельники будут участвовать в приемке работ по благоустройству дворовых территорий. Об этом сообщила глава Котельников Ирина Польникова.

Планируем до лета приступить в городском округе к благоустройству дворовых территорий. В обязательном порядке в приемке работ будут участвовать наши жители. Совместно с представителями администрации, подрядчиком, управляющей компанией они осмотрят и оценят выполненное благоустройство. Также они, безусловно, смогут контролировать и ход самих ремонтных работ

Глава Котельников напомнила, что в этом году во дворах городского округа будет установлено порядка

50-ти игровых элементов для отдыха детей разных возрастов. Также будет проводиться ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров, устройство уличного освещения, установка информационных щитов и другие виды работ.

Планируем завершить благоустройство дворов до сентября. За ходом работ будем вести жесткий контроль. Также в этом году должны сформировать список адресов, которые войдут в программу следующего года

— Ирина Польникова.

Напомним, что ранее жители могли проголосовать на портале «Добродел» за ту дворовую территорию, которую, по их мнению, необходимо благоустроить. В 2018 году в Котельниках приведут к нормативам пять дворовых территорий в микрорайонах Южный, Белая Дача, Силикат. Планируется приступить к работам до лета и завершить их до сентября.