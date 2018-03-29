Проект благоустройства городской зоны планируют разработать в Котельниках в 2018 году

Проект благоустройства одной из городских зон планируют разработать в городском округе Котельники в 2018 году. Об этом сообщил глава Котельников Ирина Польникова.

На данный момент готовится пакет документов для размещения аукционной документации по выбору подрядной организации, которая будет разрабатывать проект благоустройства общественного пешеходного пространства от ДК «Силикат» до конечной остановки. Планируем приступить к его разработке в этом году с последующей реализацией в 2019 году. Главная задача перед проектировщиками будет заключаться в создании современного архитектурного облика указанной территории

Глава Котельников уточнила, что в планах на данной территории установить лавочки, малые архитектурные формы, также предполагается сделать дополнительное уличное освещение, озеленение.

Более того, те фасады домов, которые выходят на эту пешеходную зону, должны соответствовать единому архитектурному облику. В рамках программы капремонта планируем провести ремонт этих фасадов

— Ирина Польникова.

В 2018 году в Котельниках продолжится благоустройство дворовых территорий, впервые начнется ремонт дорог, а также запланированы и другие работы.