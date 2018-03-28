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Штрафы за нарушение земельного законодательства могут передать в местные бюджеты
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Штрафы за нарушение земельного законодательства могут передать в местные бюджеты 

Парламентская газета 21 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Штрафы, взимаемые с граждан и организаций за нарушение земельного законодательства, могут передать местным бюджетам. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму Заксобрание Нижегородской области, сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
«Законопроект позволит оптимизировать распределение денежных потоков от административных штрафов за нарушение земельного законодательства РФ между бюджетами муниципальных образований и обеспечить местные бюджеты источником финансирования для реализации мероприятий по совершенствованию работы в области земельного контроля», — сказано в пояснительной записке.
Авторы инициативы отмечают, что по действующему законодательству взысканные штрафы передаются бюджетам муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением, а также городов федерального значения по месту нахождения органа власти или должностного лица, принявшего решение о наложении штрафа.
При этом законодатели подчёркивают, что такие органы и должностные лица чаще всего находятся в столицах российских регионов, из-за чего средства от уплаченных штрафов попадают в бюджеты городов, которым не был нанесён ущерб.
«Органы местного самоуправления муниципальных образований, которым ущерб был причинён, должны принимать меры по минимизации негативного влияния, возникающего в результате совершения правонарушений на земельных участках, но лишены поступлений от наложенных на их территории штрафов», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
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