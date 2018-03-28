Честность пермских чиновников будут проверять на детекторе лжи

Конкурс на покупку полиграфического оборудования для правительства объявили в Пермском крае . Информация, когда его будут использовать, пока не разглашается. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

На приобретение полиграфического комплекса власти Пермского края готовы выделить не более 853 тысяч рублей. Оборудование должно включать в себя: профессиональный компьютерный полиграф, мобильный видеокомплекс, специализированное кресло и необходимые составляющие.

Аукцион проведут 13 апреля 2018 года.

Ученые пытались разгадать, как формируются человеческие чувства, и создали электронного монстра. Он распознает эмоциональное состояние человека.