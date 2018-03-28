Честность пермских чиновников будут проверять на детекторе лжи 

Конкурс на покупку полиграфического оборудования для правительства объявили в Пермском крае. Информация, когда его будут использовать, пока не разглашается. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
На приобретение полиграфического комплекса власти Пермского края готовы выделить не более 853 тысяч рублей. Оборудование должно включать в себя: профессиональный компьютерный полиграф, мобильный видеокомплекс, специализированное кресло и необходимые составляющие.
Аукцион проведут 13 апреля 2018 года.
Ученые пытались разгадать, как формируются человеческие чувства, и создали электронного монстра. Он распознает эмоциональное состояние человека.