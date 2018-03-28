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Слуцкий назвал сравнение России с чудовищем откровенным хамством
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Слуцкий назвал сравнение России с чудовищем откровенным хамством 

РИА Новости 27 минут назад
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Сравнение России с «чудовищем из морских глубин» переходит все границы цивилизованных форм диалога, это откровенное хамство, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Очередной заочный обмен «любезностями» произошел во вторник между американскими и российскими дипломатами в Вашингтоне: в госдепартаменте сравнили Россию с монстром из морских глубин, а в российском посольстве в США вспомнили, что подобными эпитетами пользовалась нацистская пропаганда.
"Заявления госдепа, где Россию сравнивают с «чудовищем из морских глубин», переходит все границы цивилизованных форм диалога. Это откровенное хамство, выход за пределы соблюдения норм политкорректности и дипломатической риторики", — сказал Слуцкий журналистам в среду.
Политик подчеркнул, что полностью разделяет реакцию российского посольства, сравнившего высказывания официального представителя Хезер Науэрт с методами нацистской пропаганды.
"Однако я сомневаюсь, что, в отличие от российских дипломатов, в госдепартаменте так же хорошо помнят мировую историю прошлого века. Скорее заявление Науэрт связано с ассоциациями из голливудских блокбастеров или вообще анимационных фильмов Диснея. Тем более, что в США так верят в сказки и про вмешательство России в выборы, и про нашу причастность к отравлению Скрипаля", — заключил он.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил ранее, что Россия считает хамскими и бездоказательными обвинения Великобритании в отношении России по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Скрипаля. Из «солидарности» с Лондоном, объявившим о высылке 23 российских дипломатов, многие страны ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других также приняли решение выслать российских дипломатов.
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