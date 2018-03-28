Слуцкий назвал сравнение России с чудовищем откровенным хамством

Очередной заочный обмен «любезностями» произошел во вторник между американскими и российскими дипломатами в Вашингтоне: в госдепартаменте сравнили Россию с монстром из морских глубин, а в российском посольстве в США вспомнили, что подобными эпитетами пользовалась нацистская пропаганда.

"Заявления госдепа, где Россию сравнивают с «чудовищем из морских глубин», переходит все границы цивилизованных форм диалога. Это откровенное хамство, выход за пределы соблюдения норм политкорректности и дипломатической риторики", — сказал Слуцкий журналистам в среду.

Политик подчеркнул, что полностью разделяет реакцию российского посольства, сравнившего высказывания официального представителя Хезер Науэрт с методами нацистской пропаганды.

"Однако я сомневаюсь, что, в отличие от российских дипломатов, в госдепартаменте так же хорошо помнят мировую историю прошлого века. Скорее заявление Науэрт связано с ассоциациями из голливудских блокбастеров или вообще анимационных фильмов Диснея. Тем более, что в США так верят в сказки и про вмешательство России в выборы, и про нашу причастность к отравлению Скрипаля ", — заключил он.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.