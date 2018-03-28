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В США рабочего уволили за трехдневный больничный
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В США рабочего уволили за трехдневный больничный 

Lenta.ru 23 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Об этом сообщило издание New York Post.
Рамон Оливарес (Ramon Olivares) проработал разнорабочим в нью-йоркской управляющей компании Foxy Management 11 лет. Он приехал в город из Доминиканы в 2002 году вместе с женой и пятью детьми.
Его уволили, несмотря на наличие справки от доктора, подтверждавшей, что он болел гриппом: у него была температура под 40, он кашлял и жаловался на боль в костях. Оливарес подал жалобу на работодателя в городской департамент по защите потребителей, утверждая, что по закону ему обязаны оплатить пятидневный больничный. К тому же, в этом году он еще не пользовался этим правом, а его профсоюз позволяет брать больничный до десяти дней.
«Я любил мою работу и работал, сколько себя помню», — пожаловался Оливарес. По его словам, его поддерживают все жители дома, в котором он выносил мусор и мыл окна последний год.
Представители Foxy Management утверждают, что Оливареса уволили за то, что он слишком много отдыхал в этом году. При этом они не общаются с прессой и не предоставляют доказательств.
Адвокат доминиканца Марк Шириан (Mark Shirian) отметил, что его подзащитного нельзя обвинять в том, что он заразился гриппом в период эпидемии. «Работодатели должны понимать, что так обращаться с сотрудниками нельзя. Но люди и сами должны знать свои права и бороться за них», — добавил он.
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