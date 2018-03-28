Льготы онлайн. На Урале появится Единая карта социальных услуг

Проект, призванный обеспечить доступность помощи незащищённым категориям свердловчан, может стать прорывом в социальной сфере региона.

Как это работает?

Концепцию единой социальной карты власти Среднего Урала обсуждали ещё в 2015 году. Тогда планировалось, что на неё будут перечисляться социальные выплаты: пенсии, стипендии и пособия. И уже тогда предлагалось, чтобы держатели карты могли получать скидки на продукты, бытовые и транспортные услуги. И вот, через три года по инициативе губернатора в правительстве снова вернулись к этой идее.

Создание единой социальной карты было анонсировано в феврале. «Сегодня в обществе существует запрос на повышение оперативности и качества государственных и муниципальных услуг с учётом потребностей всех уральцев — пожилых людей, работающих, студентов и так далее», — пояснил своё решение свердловский губернатор Евгений Куйвашев

И вот на прошлой неделе были назначены ответственные за воплощение этого проекта. Рабочую группу возглавил первый вице-губернатор Алексей Орлов , а его заместителем назначен замминистра энергетики и ЖКХ региона Сергей Гайда. Но на самом деле в создании карты примут участие представители самых разных министерств и ведомств, в том числе — администрации Екатеринбурга

Дело в том, что у специалистов мэрии — большой опыт работы с «Екартой», которая сегодня позволяет не только рассчитаться за проезд в общественном транспорте. Она используется также в качестве идентификатора для турникетов на входе в школы Екатеринбурга и позволяет детям расплачиваться за питание в школьных столовых. Все эти наработки могут быть использованы при создании единой карты социальных услуг региона.

Положительные примеры

Башкортостане. Планируется, что с применением карты все необходимые услуги станут уральцам доступнее, а систему их получения максимально упростят. Больше того, в Свердловской области проект будет легче реализовать, потому что подобные карты в России уже работают как минимум в двух субъектах — в Москве

Московской области социальную карту стали внедрять ещё в 2001 году, поначалу — в виде эксперимента. Несколько лет она дорабатывалась, и сегодня электронное получение помощи для москвичей — дело привычное. В столице на неё имеют право более десятка категорий льготников, в том числе пенсионеры, инвалиды, ветераны Великой Отечественной, участники боевых действий, дети-сироты, многодетные семьи, беременные женщины и почётные доноры.

Держатели карт имеют право на бесплатный проезд на общественном транспорте и на электричках. Им предоставляют 5-процентную скидку на товары в нескольких торговых сетях (кроме алкоголя и табака, как правило, по будням и до часу дня), а также на лекарства в аптеках, включая средства гигиены, противовирусные препараты, витамины и обезболивающие. На карту перечисляют пенсии, а некоторые банки могут даже выдать кредит. Причём получить карточку можно через многофункциональные центры.

Похожий набор услуг предоставляет сегодня и социальная карта в Башкортостане, где её используют, например, для записи на приём к врачу. Если на входе и кассах магазина или предприятия бытового обслуживания держатель карты видит наклейку с её изображением, то, расплачиваясь за товар или услугу, он получает бонусы.

Как такая карта будет работать в Свердловской области — узнаем в ближайшее время. До конца марта 2018 года по поручению главы региона должен быть разработан паспорт проекта «Единая карта социальных услуг», а до 15 апреля — проект нормативной базы по её реализации.