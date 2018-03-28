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В Калининграде стартовал проект, где школьники выступают наставниками друг для друга
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В Калининграде стартовал проект, где школьники выступают наставниками друг для друга 

Вести Калининград 24 минуты назад
Фото: Вести Калининград
Дети заменят взрослых учителей. В Калининграде стартовал проект, где школьники выступают наставниками друг для друга. В школе № 28 были представлены 12 мастер-классов от будущего поколения.
На первый взгляд обычный урок по декоративно-прикладному искусству, однако сверхзадача этого мастер-класса весьма амбициозна. Юная наставница Мария Гарбузова по её собственному утверждению стремится объяснить ребятам почему так важно найти хобби и всегда выкладываться на 100 процентов.
Алексей Крячков, корреспондент:
— Главное в проекте «Дети-Детям» — это уникальная творческая атмосфера. Ученики и наставники разделяют одни взгляды, говорят на одном языке. Это естественно, ведь разница в возрасте у них совсем небольшая.
И тогда уже проще идут и программирование, и мастерство видеоператора, и понимание важности альтернативной энергетики. За плечами каждого из юных наставников серьёзное портфолио. Дмитрий Фоменко, например, представивший ребятам нейротехнологии, серебряный призер национального чемпионата «Junior Skills»
Дмитрий Фоменко, наставник:
— Нейротехнологии, это новая, зарождающаяся наука, её сейчас многие продвигают, в том числе всем известный Илон Маск. Он говорит, что за этим будущее, потому что нейротехнологии позволяют связывать человека и компьютер.
Светлана Трусенева, министр образования Калининградской области:
Все мастер-классы, которые сегодня проводят ребята, они так или иначе сопряжены со средней общеобразовательной программой, с олимпиадной подготовкой они направлены на развитие творческих способностей детей, это абсолютно не случайная история.
Проект «Дети-Детям» охватит все школы региона. В роли наставников испытают себя десятки молодых способных лидеров.
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