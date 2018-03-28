В Калининграде стартовал проект, где школьники выступают наставниками друг для друга

Дети заменят взрослых учителей. В Калининграде стартовал проект, где школьники выступают наставниками друг для друга. В школе № 28 были представлены 12 мастер-классов от будущего поколения.

На первый взгляд обычный урок по декоративно-прикладному искусству, однако сверхзадача этого мастер-класса весьма амбициозна. Юная наставница Мария Гарбузова по её собственному утверждению стремится объяснить ребятам почему так важно найти хобби и всегда выкладываться на 100 процентов.

Алексей Крячков, корреспондент:

— Главное в проекте «Дети-Детям» — это уникальная творческая атмосфера. Ученики и наставники разделяют одни взгляды, говорят на одном языке. Это естественно, ведь разница в возрасте у них совсем небольшая.

И тогда уже проще идут и программирование, и мастерство видеоператора, и понимание важности альтернативной энергетики. За плечами каждого из юных наставников серьёзное портфолио. Дмитрий Фоменко , например, представивший ребятам нейротехнологии, серебряный призер национального чемпионата «Junior Skills»

Дмитрий Фоменко, наставник:

— Нейротехнологии, это новая, зарождающаяся наука, её сейчас многие продвигают, в том числе всем известный Илон Маск . Он говорит, что за этим будущее, потому что нейротехнологии позволяют связывать человека и компьютер.

Все мастер-классы, которые сегодня проводят ребята, они так или иначе сопряжены со средней общеобразовательной программой, с олимпиадной подготовкой они направлены на развитие творческих способностей детей, это абсолютно не случайная история.

Проект «Дети-Детям» охватит все школы региона. В роли наставников испытают себя десятки молодых способных лидеров.