Соловьёв объяснил, откуда взялись слухи о числе жертв трагедии в Кемерове

Власти Кемеровской области не нашли времени поговорить с местными жителями после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», что способствовало распространению заведомо ложных сообщений о числе жертв.

«Есть ли у людей право выйти и высказать свои претензии? Безусловно. Но когда вбрасывают фейки, когда выясняется, что украинский пранкер обзванивал морги, российская оппозиция начинает это раскручивать. Местные власти должны были прийти к людям и человеческим языком говорить с людьми. Выясняется, что федеральная власть может это делать, а местная нет», — сказал Соловьёв.