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Соловьёв объяснил, откуда взялись слухи о числе жертв трагедии в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Соловьёв объяснил, откуда взялись слухи о числе жертв трагедии в Кемерове 

Парламентская газета 24 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Власти Кемеровской области не нашли времени поговорить с местными жителями после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», что способствовало распространению заведомо ложных сообщений о числе жертв.
Об этом заявил общественный деятель, журналист, теле— и радиоведущий Владимир Соловьёв 28 марта в Совете Федерации, выступая в рамках «времени эксперта»
«Есть ли у людей право выйти и высказать свои претензии? Безусловно. Но когда вбрасывают фейки, когда выясняется, что украинский пранкер обзванивал морги, российская оппозиция начинает это раскручивать. Местные власти должны были прийти к людям и человеческим языком говорить с людьми. Выясняется, что федеральная власть может это делать, а местная нет», — сказал Соловьёв.
Напомним, что запустил слухи о сотнях погибших украинский пранкер Евгений Вольнов, он вёл стрим на Youtube «Угораем с Кемерово», обзванивал морги и советовал готовить места для сотен трупов. Позже эту фейковую информацию подхватили украинские СМИ и российские блогеры.
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