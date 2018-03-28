Соловьёв объяснил, откуда взялись слухи о числе жертв трагедии в Кемерове 

Власти Кемеровской области не нашли времени поговорить с местными жителями после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», что способствовало распространению заведомо ложных сообщений о числе жертв.
Об этом заявил общественный деятель, журналист, теле— и радиоведущий Владимир Соловьёв 28 марта в Совете Федерации, выступая в рамках «времени эксперта»
«Есть ли у людей право выйти и высказать свои претензии? Безусловно. Но когда вбрасывают фейки, когда выясняется, что украинский пранкер обзванивал морги, российская оппозиция начинает это раскручивать. Местные власти должны были прийти к людям и человеческим языком говорить с людьми. Выясняется, что федеральная власть может это делать, а местная нет», — сказал Соловьёв.
Напомним, что запустил слухи о сотнях погибших украинский пранкер Евгений Вольнов, он вёл стрим на Youtube «Угораем с Кемерово», обзванивал морги и советовал готовить места для сотен трупов. Позже эту фейковую информацию подхватили украинские СМИ и российские блогеры.