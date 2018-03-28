Ещё
Джанабаева сделала заявление: Жизнь никогда не будет прежней
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Джанабаева сделала заявление: Жизнь никогда не будет прежней 

Дни.ру 24 минуты назад
Фото: Дни.ру
Альбина Джанабаева дала откровенное интервью. Певица рассказала о личной жизни.
9 апреля Альбина Джанабаева празднует день рождения. Певица призналась, что обожает свой праздник. «Когда поздравляют, говорят приятные слова. Это ведь как полить цветок. Понимаю, что людям, которые вокруг меня, важно, что я есть. Конечно, накануне подвожу итоги. Останавливаю поток мыслей и провожу анализ: что успела, что нет. Глобально я довольна всем, что происходит в жизни. Есть мелочи, которые огорчают, но, если их отмести, могу себя назвать счастливой женщиной», — заявила артистка.
А буквально накануне даты у певицы другое важное событие — она официально выходит из декретного отпуска. «Важно реализовать себя с материнской стороны, но у женщин есть еще и призвание, профессия. Я просто почувствовала, что мне необходимо вернуться», — пояснила Альбина.
У Джанабаевой двое сыновей — 14-летний Константин и трехлетний Лука. «С появлением детей все меняется, и жизнь никогда не будет прежней. Нужно все время находить баланс между семьей и карьерой», — отметила исполнительница.
Артистка высказалась и о том, почему предпочитает скрывать подробности своей частной жизни. «Скрывать и не афишировать свои отношения — это разные вещи. В нашей с Валерой (певец Валерий Меладзе. — Прим.ред.) истории были разные периоды, но мы прошли это. И сейчас могу говорить открыто, что счастлива. Многое произошло внутри меня, я успокоилась и приоткрыла часть своей жизни. Мне приятно получать обратную связь от подписчиков в „Инстаграме“. Я вела достаточно закрытую жизнь и до сих пор считаю, что не сняла барьер окончательно. Например, не вижу надобности показывать детей, выкладывать их фотографии», — цитирует Альбину Джанабаеву Woman`s Day.
Дни.ру: последние новости
Собчак скандально высказалась о гибели детей в Кемерово Запад сделал жертву из оскандалившейся дочки Тинькова Зачем Малахов устраивает вакханалию с мертвецами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово323
Названо окончательное число погибших в Кемерово443
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово127
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1061
Изгнать дипломатов США из России
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
05:11
МИД РФ высказался о визите Ким Чен Ына в Пекин
Политика Азия
04:19
Проведение саммита России и КНДР пока не планируется
Политика Азия
03:26
Высылка Киевом дипломатов РФ не останется без ответа
Политика Конфликты
05:05
СК возбудил дело против украинского пранкера
Происшествия Криминал
00:54
На «Площади революции» отреставрируют скульптуры
Новости Москвы
11:32
Путин заслушает доклады по ЧП в Кемерово
Политика Общество
06:42
Собчак «накинулась» на телеканал за кощунство
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение