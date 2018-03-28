Джанабаева сделала заявление: Жизнь никогда не будет прежней

Альбина Джанабаева дала откровенное интервью. Певица рассказала о личной жизни.

9 апреля Альбина Джанабаева празднует день рождения. Певица призналась, что обожает свой праздник. «Когда поздравляют, говорят приятные слова. Это ведь как полить цветок. Понимаю, что людям, которые вокруг меня, важно, что я есть. Конечно, накануне подвожу итоги. Останавливаю поток мыслей и провожу анализ: что успела, что нет. Глобально я довольна всем, что происходит в жизни. Есть мелочи, которые огорчают, но, если их отмести, могу себя назвать счастливой женщиной», — заявила артистка.

А буквально накануне даты у певицы другое важное событие — она официально выходит из декретного отпуска. «Важно реализовать себя с материнской стороны, но у женщин есть еще и призвание, профессия. Я просто почувствовала, что мне необходимо вернуться», — пояснила Альбина.

У Джанабаевой двое сыновей — 14-летний Константин и трехлетний Лука. «С появлением детей все меняется, и жизнь никогда не будет прежней. Нужно все время находить баланс между семьей и карьерой», — отметила исполнительница.