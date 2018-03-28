У транспорта появится предельно допустимый возраст 

Московская областная дума предложила законодательно установить предельно допустимый возраст для общественного транспорта. Об этом сообщается на официальном портале Мособлдумы.
Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов рассказал о новом законопроекте, направленном на повышение безопасности в области пассажирских перевозок. Закон «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области» должен ограничить предельно допустимый возраст автобусов. Для автобусов малого класса предельно допустимы возраст составит пять лет, а для среднего и большого классов — семь лет с момента выпуска. Это позволит выводить с дорог технически и морально устаревшие и небезопасные транспортные средства.
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На такой шаг местные власти решили пойти после анализа законодательных возможностей. После внесения изменений в 220-й федеральный закон субъекты РФ получили ряд новых полномочий, касающихся транспортного обслуживания. Это позволило вынести на рассмотрение новый законопроект, который позволит Московской области впервые в стране прописать подобные ограничения. Рассмотрение документа намечено на 29 марта текущего года.
Напомним, на федеральном уровне возрастного ограничения для транспорта на данный момент не существует. В случае принятия положительного решения по введению предельно допустимого возраста общественного транспорта в Подмосковье это станет прецедентом. Введения ограничения на федеральном уровне добивался на протяжении пяти лет Минпромторг, однако законодательно введён лишь запрет на эксплуатацию автобусов старше 10 лет для перевозки организованных групп детей, но и он до сих пор фактически не действует.
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