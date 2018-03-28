У транспорта появится предельно допустимый возраст

Московская областная дума предложила законодательно установить предельно допустимый возраст для общественного транспорта. Об этом сообщается на официальном портале Мособлдумы.

Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов рассказал о новом законопроекте, направленном на повышение безопасности в области пассажирских перевозок. Закон «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области» должен ограничить предельно допустимый возраст автобусов. Для автобусов малого класса предельно допустимы возраст составит пять лет, а для среднего и большого классов — семь лет с момента выпуска. Это позволит выводить с дорог технически и морально устаревшие и небезопасные транспортные средства.

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На такой шаг местные власти решили пойти после анализа законодательных возможностей. После внесения изменений в 220-й федеральный закон субъекты РФ получили ряд новых полномочий, касающихся транспортного обслуживания. Это позволило вынести на рассмотрение новый законопроект, который позволит Московской области впервые в стране прописать подобные ограничения. Рассмотрение документа намечено на 29 марта текущего года.

Напомним, на федеральном уровне возрастного ограничения для транспорта на данный момент не существует. В случае принятия положительного решения по введению предельно допустимого возраста общественного транспорта в Подмосковье это станет прецедентом. Введения ограничения на федеральном уровне добивался на протяжении пяти лет Минпромторг , однако законодательно введён лишь запрет на эксплуатацию автобусов старше 10 лет для перевозки организованных групп детей, но и он до сих пор фактически не действует.

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