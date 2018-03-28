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«Я узнал их по ботиночкам»… Истории тех, кто потерял своих родных в пожаре в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Я узнал их по ботиночкам»… Истории тех, кто потерял своих родных в пожаре в Кемерове 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Пожар в Кемерове для всей страны стал настоящим шоком. Эта трагедия огромна в масштабе каждой отдельной семьи. И когда начинаешь всматриваться в судьбы тех, кто потерял своих родных, становится не просто не по себе, а до разрыва аорты горько. «ВМ» собрал истории тех, кто теперь остался без близких…
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Эта история приводит в ужас от осознания, что, проводив своих родных посмотреть кино в развлекательном центре, можно их лишиться навсегда. Так случилось с молодым бизнесменом Игорем Востриковым. 25 марта он поехал по делам, а жена отправилась с тремя детьми прогуляться и посмотреть фильм, сообщил «МИР 24». Семилетяя Аня, пятилетий Артем и двухлетний Рома, а еще 23-летняя сестра Игоря Алена и любимая жена Елена — все оказались в огненном аду.
Сережа спасся лишь благодаря отцу, который в последний момент вытолкнул его из окна четвертого этажа. Ребенок упал на асфальт и получил тяжелые травмы. В момент трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» находилась вся семья Москаленко. Мама Сережи Олеся и его младшая сестренка Ксюша пошли в уборную, думая, что у них еще есть время. Папа и сын остались ждать их. Уже через несколько минут огонь отрезал пути выхода. Отец, уже задыхаясь, смог толкнуть сына к окну. Момент падения мальчика попал на видео.
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