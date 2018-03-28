Аграрии Беларуси замахнулись на урожай в девять миллионов тонн зерна

Белорусские сельхозпредприятия готовы к посевной. Работы на полях начнутся, как только сойдет снег и прогреется почва. Аграрии планируют собрать около девяти миллионов тонн зерна, сообщает телеканал «МИР 24».

Узбекистан, Грузия. Для проведения посевной аграриям понадобится около миллиона долларов. Деньги пойдут на топливо, удобрения, средства защиты растений и ремонт техники. В этом году аграрии рассчитывают не только собрать хороший урожай, но и увеличить экспорт сельхозпродукции. Для этого специалисты уже нашли новые рынки сбыта: Азербайджан Китай заинтересовался картофельным крахмалом и сахаром.

Владимир Гракун. «Они сначала берут один контейнер, изучают его, а потом называют свои объемы. Объемы по сахару они называют ежемесячно до десяти тысяч тонн», — отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

В этом году в Беларуси планируют заложить сады на площади около 500 тысяч гектаров. Интерес к садоводству в стране растет среди молодых фермеров.

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