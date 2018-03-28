Аграрии Беларуси замахнулись на урожай в девять миллионов тонн зерна 

Белорусские сельхозпредприятия готовы к посевной. Работы на полях начнутся, как только сойдет снег и прогреется почва. Аграрии планируют собрать около девяти миллионов тонн зерна, сообщает телеканал «МИР 24».
Для проведения посевной аграриям понадобится около миллиона долларов. Деньги пойдут на топливо, удобрения, средства защиты растений и ремонт техники. В этом году аграрии рассчитывают не только собрать хороший урожай, но и увеличить экспорт сельхозпродукции. Для этого специалисты уже нашли новые рынки сбыта: Азербайджан, Узбекистан, Грузия. Китай заинтересовался картофельным крахмалом и сахаром.
«Они сначала берут один контейнер, изучают его, а потом называют свои объемы. Объемы по сахару они называют ежемесячно до десяти тысяч тонн», — отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Владимир Гракун.
В этом году в Беларуси планируют заложить сады на площади около 500 тысяч гектаров. Интерес к садоводству в стране растет среди молодых фермеров.
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