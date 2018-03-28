Врачи‑специалисты осмотрели более 200 жителей Волоколамского района

Наталья Санина. Узкопрофильные специалисты Волоколамской центральной районной больницы осмотрели свыше 200 местных жителей на наличие заболеваний, сообщила журналистам в среду главный терапевт Московской области

«Каждый день в конце дня я даю справку на сайт нашего комитета ( Госдумы — ред.) по охране здоровья. По этой справке понимаю, сколько пришло к гастроэнтерологу, пульмонологу, аллергологу, терапевту, дерматологу. Могу сказать, что осмотрено более 200 человек», — сказала Санина.

Она отметила, что первая небольшая часть проб с кровью жителей Волоколамского района доставлена в лабораторию. Пробы имеют отрицательный результат на токсичность.

Каждый день все жители Волоколамского района могут прийти на диспансеризацию в Центральную районную больницу с 10:00 до 16:00. Всех обратившихся примут узкопрофильные специалисты.