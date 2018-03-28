Врачи‑специалисты осмотрели более 200 жителей Волоколамского района 

Узкопрофильные специалисты Волоколамской центральной районной больницы осмотрели свыше 200 местных жителей на наличие заболеваний, сообщила журналистам в среду главный терапевт Московской области Наталья Санина.
«Каждый день в конце дня я даю справку на сайт нашего комитета (Госдумы — ред.) по охране здоровья. По этой справке понимаю, сколько пришло к гастроэнтерологу, пульмонологу, аллергологу, терапевту, дерматологу. Могу сказать, что осмотрено более 200 человек», — сказала Санина.
Она отметила, что первая небольшая часть проб с кровью жителей Волоколамского района доставлена в лабораторию. Пробы имеют отрицательный результат на токсичность.
Каждый день все жители Волоколамского района могут прийти на диспансеризацию в Центральную районную больницу с 10:00 до 16:00. Всех обратившихся примут узкопрофильные специалисты.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт на этой неделе в рамках начала активной стадии рекультивации.