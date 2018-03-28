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Новый ФАП открылся в Черепановском районе
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Новый ФАП открылся в Черепановском районе 

Все новости Новосибирской области 29 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
На торжественное открытие собрались все, кто имеет отношение к появлению ФАПа: представители районной и поселковой власти, главврач Черепановской ЦРБ, строители и, конечно, жители Майского.
После вступительных слов замминистр здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов, глава района Аркадий Звонков и главврач Наталья Талалаева разрезали красную ленточку, и люди вошли в ФАП.
«Как тепло!», «Красиво!» — слышались восторженные возгласы майцев, а 7-летний мальчуган описал свои впечатления молодежным словом «классно!». Жители осматривали просторные светлые кабинеты. В каждом — чистота, уют, новая мебель и оборудование.
Если раньше в старом ФАПе, который находился в здании администрации сельского совета, можно было только измерить давление и взять таблетку от головной боли, то теперь у людей есть возможность сделать кардиограмму, экспресс-тест на сахар и холестерин, исследовать легкие.
«Здесь даже есть дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, ­— рассказала VN.ru главный врач Наталья Талалаева. — Медперсонал освоил все новые аппараты и готов к работе. Кроме этого, ФАП оснащен компьютерным оборудованием, и теперь есть возможность сразу записаться на прием к узким специалистам в Черепаново».
Наверное, больше всего новому учреждению радуются фельдшер, акушер и уборщица, которым предстоит работать здесь.
«Все сделано для удобства нашего и пациентов: весы, гинекологическое кресло, теплая вода, — говорит акушерка майского ФАПа Ольга Масалова. — До этого дня здесь мы прием не вели, а так хочется поскорее приступить к своим обязанностям».
Модульный ФАП готов обслуживать до 800 человек в год — этого хватит для более чем тысячного населения поселка, среди которых больше 350 женщин и 200 детей.
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