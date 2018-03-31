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В Оренбурге закрылся штаб Навального
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В Оренбурге закрылся штаб Навального 

ProOren 42 минуты назад
Фото: ProOren
Местный штаб, как пишут в официальной группе в соцсетях, проработал 8 месяцев и 25 дней. Сегодня, 31 марта, координаторы штаба заявили о его закрытии.
Штаб Алексея Навального в Оренбурге располагался в центре, на улице Чкалова. На следующую субботу, 7 апреля анонсирована заключительная неформальная встреча.
Напомним, что сам оппозиционер приезжал в областной центр в сентябре 2017 года. Мероприятие было согласовано в городской администрацией и прошло в сквере им. Дзержинского. В тот день на встречу с Навальным пришли, по разным подсчётам, от 1 500 до 3 000 человек. Накануне митинга в Оренбурге оппозиционера задержали в Москве, однако в наш город он успел прилететь к назначенному времени.
По информации штаба, его работа выходит на региональный уровень. Кроме того, в сообщении координаторов говорится, что взаимодействие между теми, кто поддерживает взгляды Навального сохранится в Сети.
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