Бывшему координатору архангельского штаба Навального грозит 15 суток

Сегодня бывший координатор штаба Навального Дмитрий Томатин пришел по повестке в отделение УМВД . Там на него составили протокол о порче агитационного предвыборного материала. В случае признания его вины, Томатину грозит до 1 000 рублей штрафа.

После составления первого протокола Дмитрия отвезли в другое отделение полиции для составления протокола по другому делу — неповиновение сотруднику полиции на митинге 28 января. За это правонарушение ему могут назначить до 15 суток ареста.

— Оказывается, кто-то ночью после митинга испортил два плаката Путина. Один из них хотят «повесить» на меня, — рассказал Дмитрий. — Из доказательств только то, что дворник видел кого-то, у кого одежда похожа на мою, и на камерах видно, что я выхожу ночью из штаба Навального. То, что я был в штабе допоздна, а потом пошёл домой, я не отрицаю, но времени не помню. Плакаты, вроде, были целы на тот момент, когда я проходил.

Когда состоится суд, Дмитрий не знает. В пресс-службе УМВД пообещали дать комментарий после судебного заседания.