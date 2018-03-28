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Бывшему координатору архангельского штаба Навального грозит 15 суток
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Бывшему координатору архангельского штаба Навального грозит 15 суток 

29.ru 27 минут назад
Фото: 29.ru
Сегодня бывший координатор штаба Навального Дмитрий Томатин пришел по повестке в отделение УМВД. Там на него составили протокол о порче агитационного предвыборного материала. В случае признания его вины, Томатину грозит до 1 000 рублей штрафа.
После составления первого протокола Дмитрия отвезли в другое отделение полиции для составления протокола по другому делу — неповиновение сотруднику полиции на митинге 28 января. За это правонарушение ему могут назначить до 15 суток ареста.
— Оказывается, кто-то ночью после митинга испортил два плаката Путина. Один из них хотят «повесить» на меня, — рассказал Дмитрий. — Из доказательств только то, что дворник видел кого-то, у кого одежда похожа на мою, и на камерах видно, что я выхожу ночью из штаба Навального. То, что я был в штабе допоздна, а потом пошёл домой, я не отрицаю, но времени не помню. Плакаты, вроде, были целы на тот момент, когда я проходил.
Когда состоится суд, Дмитрий не знает. В пресс-службе УМВД пообещали дать комментарий после судебного заседания.
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