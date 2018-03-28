Пьяный казахстанец до смерти забил мать-инвалида молотком

Просила не пить.

26-летний житель Кызылординской области ( Казахстан ) получил 17 лет тюрьмы за убийство матери-инвалида. Происшествие случилось в декабре 2017 года после застолья.

Мужчина распивал алкоголь с родственником, а после его ухода продолжил возлияния с соседом. Мать злоумышленника просила прекратить посиделки, ссылаясь на поздний час, передает "Уралинформбюро"

Через какое-то время пьяный казахстанец ударил мать молотком для дробилки угля, а затем пнул в область груди. Женщина скончалась на месте.

По сведениям Sputnik, отбывать наказание мужчина будет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.