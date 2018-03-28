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Пьяный казахстанец до смерти забил мать-инвалида молотком
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Пьяный казахстанец до смерти забил мать-инвалида молотком 

Уралинформбюро 31 минуту назад
Фото: Уралинформбюро
Просила не пить.
26-летний житель Кызылординской области (Казахстан) получил 17 лет тюрьмы за убийство матери-инвалида. Происшествие случилось в декабре 2017 года после застолья.
Мужчина распивал алкоголь с родственником, а после его ухода продолжил возлияния с соседом. Мать злоумышленника просила прекратить посиделки, ссылаясь на поздний час, передает "Уралинформбюро".
Через какое-то время пьяный казахстанец ударил мать молотком для дробилки угля, а затем пнул в область груди. Женщина скончалась на месте.
По сведениям Sputnik, отбывать наказание мужчина будет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.
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