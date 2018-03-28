Приватизация здравоохранения

Президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин — о предложениях реформировать здравоохранение в духе лечения за свой счет:

— Зам. мэра Москвы по соцполитике Леонид Печатников публично высказался в том духе, что больные, у которых был диагностирован рак на поздних стадиях и которые не проходили диспансеризацию, должны лечиться за свой счет. И хотя позже поправился — мол, меня не так поняли [прим. ред: цитаты в новостях информагентств были скорректированы; в сети доступно видео выступления чиновника], сути это не меняет. Тем более что его слова — вполне логичное продолжение той политики, которую ведут власти в плане оптимизации здравоохранения. И это ровно то, чем занимается Печатников в последние годы. Если помните, несколько лет назад он сказал про онкобольных, прибегающих к самоубийствам: «Это их вариант эвтаназии».

С тех пор уничтожены многие больницы. Медпомощь стала распределяться на основании имущественного ценза.

Я не понимаю, как чиновник, который открыто заявляет, что не против лишить россиян их законного права на качественную и бесплатную медпомощь, то есть идет против 41-й статьи Конституции (да, ее все еще не отменили, Леонид Михайлович), может оставаться на своем посту!

Кроме того, интересно: а в курсе ли Печатников, что диспансеризация сегодня — это скорее формальная акция. Она мало что дает вообще, а цифры выявления на ней онкологических заболеваний и вовсе стремятся к нулю. Скажу больше: по мнению профессионалов-онкологов, диспансеризация не является эффективным путем ранней диагностики онкозаболеваний, да и сама задача раннего их выявления не всегда столь однозначна, как думает заммэра.

Но Печатников не компетентен в этой области, зато он — профессионал в освоении государственного бюджета.

Оптимизация здравоохранения привела к тому, что сегодня, чтобы получить бесплатную медицинскую помощь, нужно приложить множество усилий, потратить столько времени и нервов, что можно заболеть еще больше. В конечном итоге россияне, которые месяцами не могут получить талон к врачу, чтобы тот за 10 минут их хотя бы осмотрел, а не заполнял бумаги, уходят в платную медицину. Она по карману далеко не каждому.

В итоге бесплатное здравоохранение оказалось фактически приватизировано: госучреждения сокращаются и ликвидируются, и все передается в руки частникам. Правда, и они пока не справляются: научились получать прибыль, но не в состоянии оказывать помощь населению в должном объеме.

Почему такой бардак? Видите ли, все московские реформы (в т. ч. и здравоохранения) проходят по рекомендациям McKinsey&Company — это международная консалтинговая компания, специализирующаяся на решении задач, связанных со стратегическим управлением. Ее имя также связано со многими коррупционными скандалами в мире. Благодаря McKinsey в России и была построена система медстрахования, при которой чиновники стали владельцами страховых компаний и извлекают из этого огромную прибыль. Теперь выясняется, что и эта система неэффективна и нужно все передать в руки ДМС.

Хотите узнать, чем это для нас закончится? Посмотрите на грустные примеры других стран, с кем работает эта компания. Поверьте, рядовым россиянам ничего хорошего ждать не приходится.

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