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На правобережье Красноярска отремонтируют 22 проезда
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На правобережье Красноярска отремонтируют 22 проезда 

АиФ Красноярск 27 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Около 5 млн рублей выделят на ремонт 22 проездов на правом берегу Красноярска, сообщили в мэрии.
Работы будут проведены в Ленинском районе краевого центра. Следить за их качеством предлагают местным жителям. Также контролировать процесс будут специалисты администрации района, депутаты Заксобрания и Горсовета, а также сотрудники управления дорог, инфраструктуры и благоустройства.
Как отметил руководитель администрации района Александр Клименко, гарантийный срок проведённых ремонтных работ составляет три года. Если в последующие годы будут выявлены недочёты, подрядная организация за свой счёт работу должна будет переделать.
К работам подрядчик приступит с наступлением устойчивых плюсовых температур. Перечень объектов, где будет проведён ремонт:
ул. Инструментальная, 2 (2 проезда);л. Инструментальная, 7 (2 проезда);ул. Шевченко, 7;ул. Шевченко, 9;ул. Шевченко, 5 (2 проезда);ул. Юности, 26;ул. Ползунова, 9 (2 проезда);ул. Крайняя, 14а (2 проезда);пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 64;пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 45;ул. Коломенская, 24;ул. Коломенская, 18;ул. Паровозная, 4а;ул. Астраханская, 11;ул. Астраханская, 10;ул. Тобольская, 25а;ул. Московская, 5.
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