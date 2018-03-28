На правобережье Красноярска отремонтируют 22 проезда

Около 5 млн рублей выделят на ремонт 22 проездов на правом берегу Красноярска , сообщили в мэрии.

Работы будут проведены в Ленинском районе краевого центра. Следить за их качеством предлагают местным жителям. Также контролировать процесс будут специалисты администрации района, депутаты Заксобрания и Горсовета, а также сотрудники управления дорог, инфраструктуры и благоустройства.

Как отметил руководитель администрации района Александр Клименко , гарантийный срок проведённых ремонтных работ составляет три года. Если в последующие годы будут выявлены недочёты, подрядная организация за свой счёт работу должна будет переделать.

К работам подрядчик приступит с наступлением устойчивых плюсовых температур. Перечень объектов, где будет проведён ремонт:

ул. Инструментальная, 2 (2 проезда);л. Инструментальная, 7 (2 проезда);ул. Шевченко, 7;ул. Шевченко, 9;ул. Шевченко, 5 (2 проезда);ул. Юности, 26;ул. Ползунова, 9 (2 проезда);ул. Крайняя, 14а (2 проезда);пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 64;пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 45;ул. Коломенская, 24;ул. Коломенская, 18;ул. Паровозная, 4а;ул. Астраханская, 11;ул. Астраханская, 10;ул. Тобольская, 25а;ул. Московская, 5.