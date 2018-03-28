Британские спецслужбы обязали вести в соцсетях «контпропагандистскую войну» 

Британским спецслужбам в рамках нового плана по обеспечению безопасности поручили использовать социальные сети для борьбы против дезинформации, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на The Guardian.
Таким образом, пишет газета, «британские разведчики начнут контпропагандистскую войну против русских».
План под названием Fusion Doctrine подразумевает, что национальная безопасность станет приоритетом для всех министерств и ведомств Великобритании, а не только для полиции и спецслужб. Как пишет газета, план разрабатывался для борьбы «с прогрессирующими угрозами со стороны таких государств как Россия и Северная Корея, а также с террористическими группировками, в том числе „Исламским государством“ (запрещено в РФ), которые используют кибероружие и „фейковые новости“ наравне с бомбами, чтобы нападать на своих врагов».