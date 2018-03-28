Ещё
Британские спецслужбы обязали вести в соцсетях «контпропагандистскую войну»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Британские спецслужбы обязали вести в соцсетях «контпропагандистскую войну» 

BFM.RU 27 минут назад
Британским спецслужбам в рамках нового плана по обеспечению безопасности поручили использовать социальные сети для борьбы против дезинформации, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на The Guardian.
Таким образом, пишет газета, «британские разведчики начнут контпропагандистскую войну против русских».
План под названием Fusion Doctrine подразумевает, что национальная безопасность станет приоритетом для всех министерств и ведомств Великобритании, а не только для полиции и спецслужб. Как пишет газета, план разрабатывался для борьбы «с прогрессирующими угрозами со стороны таких государств как Россия и Северная Корея, а также с террористическими группировками, в том числе „Исламским государством“ (запрещено в РФ), которые используют кибероружие и „фейковые новости“ наравне с бомбами, чтобы нападать на своих врагов».
BFM.RU: последние новости
Тулеев: «определенные силы» пытаются «нажиться на чужом горе» Тулеев: «определенные силы» пытаются стравить людей после трагедии в Кемерове Москва осудила инцидент в Косово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово331
Названо окончательное число погибших в Кемерово444
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово127
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1063
Изгнать дипломатов США из России
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
05:11
МИД РФ высказался о визите Ким Чен Ына в Пекин
Политика Азия
04:19
Проведение саммита России и КНДР пока не планируется
Политика Азия
03:26
Высылка Киевом дипломатов РФ не останется без ответа
Политика Конфликты
05:05
СК возбудил дело против украинского пранкера
Происшествия Криминал
00:54
На «Площади революции» отреставрируют скульптуры
Новости Москвы
11:32
Путин заслушает доклады по ЧП в Кемерово
Политика Общество
06:42
Собчак «накинулась» на телеканал за кощунство
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение