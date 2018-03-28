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Директор школы в Пыталовском районе незаконно начисляла себе стимулирующие
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Директор школы в Пыталовском районе незаконно начисляла себе стимулирующие 

АиФ Северо-запад 29 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Прокуратура Пыталовского района проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции в одном из бюджетных образовательных учреждений города Пыталово и выявила нарушения антикоррупционного законодательства.
Как рассказали в ведомстве, стимулирующие выплаты руководителю учреждения устанавливаются главным распорядителем бюджетных средств — администрацией района, руководитель одной из бюджетных организаций, с 2015 по 2017 года издавал распоряжения о выплате себе денежных премий, причинив ущерб бюджету Псковской области в размере 97 224 рублей.
По данному факту прокуратура Пыталовского района вынесла представление. Руководитель организации добровольно возместил причиненный бюджету ущерб в полном объеме.
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