Директор школы в Пыталовском районе незаконно начисляла себе стимулирующие 

Прокуратура Пыталовского района проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции в одном из бюджетных образовательных учреждений города Пыталово и выявила нарушения антикоррупционного законодательства.
Как рассказали в ведомстве, стимулирующие выплаты руководителю учреждения устанавливаются главным распорядителем бюджетных средств — администрацией района, руководитель одной из бюджетных организаций, с 2015 по 2017 года издавал распоряжения о выплате себе денежных премий, причинив ущерб бюджету Псковской области в размере 97 224 рублей.
По данному факту прокуратура Пыталовского района вынесла представление. Руководитель организации добровольно возместил причиненный бюджету ущерб в полном объеме.